Shania Twainová má problémy pri kúpe ranča na Novom Zélande

Wellington 19. augusta (TASR) - Kanadská speváčka Shania Twainová si svoj nový domicil na Novom Zélande ešte ani nekúpila a už má prvý spor so susedmi.

20. aug 2004 o 13:00 TASR

Twainová si chce ako každý chrániť súkromie a preto požiadala o preloženie turistického chodníka, vedúceho cez ranč Motatapu Station, na susedný pozemok. Úrady však podmieňujú súhlas s predajom ranča speváčke ponechaním voľného prístupu na priľahlý pozemok s rozlohou 17.000 hektárov pre turistov, horských cyklistov a poľovníkov.

Twainová a jej manžel Robert Lange naopak ponúkli, že zaplatia postavenie dvoch nových chát a výstavbu chodníka z Lake Wanaka do Arrowtownu, ktorý by úplne obišiel ich budúci pozemok. Chodník by však viedol pozemkom Dona a Vicky McRaeovcov, ktorí so zmenou trasy nesúhlasia, pretože prechádzajúci turisti by plašili nimi chovanú jeleniu zver.

Podľa miestnej tlače chcú manželia kúpiť ranč za 16 miliónov novozélandských dolárov (asi 351 miliónov Sk), čo štyrikrát prevyšuje jeho odhadovanú cenu. Medzi Novozélanďanmi v tejto súvislosti rastú obavy, že cudzinci skúpia lukratívne nehnuteľnosti a skomplikujú prístup na pláže a do hôr.