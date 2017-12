Legendárna rocková štvorica Crosby, Stills, Nash & Young vyráža na turné

28. nov 2001 o 21:15 TASR

New York 28. novembra (TASR) - Necelých 14 rokov po svojom rozchode vyrážajú "starí páni" z legendárnej rockovej štvorice Crosby, Stills, Nash & Young opäť na turné.

Kto ju však bude chcieť vidieť naživo, musí odcestovať do USA alebo Kanady, pretože kvarteto vystúpi iba v týchto štátoch. Turné sa začne 6. februára 2002 v Auburn Hills pri Detroite a pokračovať bude koncertnou šnúrou v ďalších 34 mestách.

Prvé "zjednocovacie" turné Crosby, Stills, Nash & Young v roku 2000 s názvom CSNY2K malo veľký úspech. Zazneli na ňom staré hity ako Carry On, Our House alebo Teach Your Children. Členovia skupiny majú dnes od 56 do 60 rokov.

Crosby, Stills, Nash a Young začínali v 60. rokoch v legendárnych skupinách Byrds, Buffalo Springfield a Hollies. Neil Young sa v roku 1969 na festivale vo Woodstocku pridal k vtedy už slávnej trojici David Crosby, Stephen Stills a Graham Nash. Skupina sa rozpadla v roku 1988 pre osobné a drogové problémy.