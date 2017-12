Zlý tvorca, dobrý producent

Pánská jízda m ČR m 2004 m 77 minút m Scenár: Petr Nepovím, Tomáš Končinský, Martin Kotík m Réžia a produkcia: Martin Kotík m Kamera: Miroslav Čvorsjuk m Hudba: Tomáš Polák m Hrajú: Martin Dejdar, Vladimír Škultéty, Onřej Vetchý, Josef Abrhám, Josef ...

20. aug 2004 o 0:00 MILOŠ ŠČEPKA

Pánská jízda

ČR - 2004 - 77 minút

Scenár: Petr Nepovím, Tomáš Končinský, Martin Kotík - Réžia a produkcia: Martin Kotík - Kamera: Miroslav Čvorsjuk - Hudba: Tomáš Polák - Hrajú: Martin Dejdar, Vladimír Škultéty, Onřej Vetchý, Josef Abrhám, Josef Komárek, Tomáš Klouda, Roman Hajlich, Světlana Nálepková, Petra Špalková, Zuzana Kainarová, Jitka Kocurová, Ilja Kotík

Česká hororová komédia Choking Hazard nepatrí k najvydarenejším, ale vznikla z úprimnej lásky k brakovým filmom. Pánská jízda údajne vznikla z úprimného obdivu k americkým televíznym situačným komédiám. V skutočnosti - z obdivu k množstvu ich divákov. Trojica scenáristov Petr Nepovím, Tomáš Končinský, Martin Kotík napísala scenár, ktorý síce vykráda všetky možné situačné komédie (ale aj komediálne filmy, dokonca i českú klasiku), no bez šarmantných britkých dialógov, bez humornej skratky, bez citu pre gag, absurdnosť, čierny humor, bez schopnosti pospájať jednotlivé scénky do celistvého dramatického útvaru, bez atmosféry a bez logiky.

Chlapci sa najviac inšpirovali večerníčkovým seriálom A je to!, v ktorom dve bábky s nadšením ničia všetko, čoho sa dotknú. Pánská jízda nie je nič iné, len A je to! v hranej celovečernej podobe. S tým rozdielom, že bábkové postavy majú prepracovanejšie charaktery a podávajú oveľa presvedčivejšie výkony ako páni herci Abrhám, Dejdar, Vetchý, Škultéty, ktorí nielenže nemajú čo hrať, ale svoje rozpaky dávajú neskrývane najavo. Laurel s Hardym už pred trištvrte storočím dokázali, že deštrukčná komika je pôsobivá, vyzerá jednoducho, no treba ju vedieť robiť.

Martin Kotík ako debutujúci scenárista a režisér prepadol na celej čiare. Jeho film by sa bez sprevádzajúcej reklamy neuplatnil ani ako predpoludňajšie vysielanie komerčnej televízie. Možno len v rámci reklamy niektorej poisťovne, rozstrihaný na scénky, v ktorých postavy postupne a viacnásobne zničia celé zariadenie luxusného milionárskeho bytu. Ako producent je Kotík génius. Nielen preto, že na realizáciu takej biednej predlohy získal prostriedky, hercov, kameramana, strihača, hudbu, ale najmä za marketing.

Troškov Kameňák je úprimný, jeho tvorca ho otvorene vyhlasuje za volovinu, pásmo inscenovaných ľudových anekdot. Kotík balí svoj nepodarok do celofánu fráz ako "hravé a vtipné rozprávanie určené všetkým, ktorí sa radi bavia, i keď je im do plaču" alebo "vľúdny a vkusný humor, ktorý pobaví všetkých divákov". Celá česká kampaň spojená s filmom je mimoriadne rafinovaná: reklamu netvoria tradičné informácie o obsahu, hercoch a nakrúcaní, ale PR články, napodobeniny recenzií, reklamné texty plné superlatívov, ktoré vďačne preberajú a uverejňujú najrôznejšie médiá orientované na tzv. životný štýl.

Kotík hrdo vyhlasuje, že v ČR už Pánská jízda prilákala stotisíc divákov. Uvidíme, koľko z nich príde aj na jeho prípadný druhý film.