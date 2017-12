Zomrel oscarový skladateľ Elmer Bernstein

Nezabudnuteľný film závisí od nezabudnuteľnej melódie, hovorieval americký skladateľ Elmer Bernstein. Melódiu nazýval emocionálnym (citovým) jadrom filmu a bol presvedčený, že dobrý popevok vždy zvíťazí.

FOTO - ČTK



Elmer Bernstein, držiteľ Oscara a autor hudby k filmu Sedem statočných, zomrel predvčerom vo svojom dome v kalifornskom meste Ojai. Mal 82 rokov. Naposledy pracoval na dokumente o režisérovi Cecil B. DeMille. S ním kedysi začínal svoju filmovú kariéru, keď napísal hudbu k jeho filmu Desať prikázaní (1956).

K jej motívom sa s radosťou vrátil a vniesol do nich aj niečo z hudobných partitúr nemých filmov. "Nikto iný s takou radosťou neprerábal vlastné témy," hovorí Richard Kraft, bývalý Bernsteinov manažér a dlhoročný priateľ. "Komponoval pre filmy rôznych žánrov, aj úplne odlišné. A z každého žánru ich urobil niekoľko. Vydržalo mu to päťdesiat rokov."

Elmer Bernstein začínal ako koncertný klavirista, počas druhej svetovej vojny i po nej pracoval pre rozhlas. O niekoľko rokov neskôr začal medzi prvými skladateľmi vnášať do amerického filmu džezové prvky. V šesťdesiatych rokoch často písal pre westerny. V roku 1967 získal za film Thoroughly Modern Millie svojho jediného Oscara (na túto cenu bol však nominovaný spolu 14-krát). V ďalších dvoch desaťročiach spolupracoval najmä s režisérmi Johnom Landisom a Ivanom Reitmanom. V tomto období vznikla aj komédia Ghostbusters. Pri práci sa často stretával aj s Martinom Scorsesom (Cape fear)) a Stephenom Frearsom (The Grifters).

Aj vo filme Fahrenheit 9/11 režiséra Michaela Moora je kúsok z Elmera Bernsteina. Znie v nej hudba na motívy slávnej melódie z filmu Sedem statočných. Diváci v kine sa hneď, ako ju spoznajú, rozosmejú. (reuters)