Speváčka Kylie Minogueová je pripravená odísť zo sveta hudby

Chocolate

Fragile, seems I opened up to quick and all my dreams were woken up I slowly lost my fight with every single man a river cried I had no sensation, completely numb I felt no satisfaction I thought no one could ever get me high again I swear I was not looking I've waited so long, I thought the real thing was a fake, I thought it was a tool to break me down you prove me wrong again If love were liquid it would drown me in a placeless place refine me, in a heart shape come around me and then melt me slowly down if love were human it would know me in a lost space come and show me, hold me and control me and then melt me slowly down, like chocolate Tastes so good my hearts been mended, who'd have thought it would? an empty bed and still I won the catch, a man who I love and who loves me back I've waited so long for love to heal me, so I'd feel it, thought it wasn't real and then you came you prove me wrong again If love were liquid it would drown me in a placeless place refine me, in a heart shape come around me and then melt me slowly down if love were human it would know me in a lost space come and show me, hold me and control me and then melt me slowly down, like chocolate Come here, zoom in, catch the smile there's no doubt it's for you and I'm addicted tonight Just one look boy to mellow it out just one heart here to save me now your candy kisses are sweet I know hold me tight baby, don't let go

Čokoláda Krehká, vyzerá to, že som sa odhalila príliš skoro a všetky moje sny sa prebudili. Pomaly prehrávam môj boj s každým slobodným mužom, rieka plače,. Nemám pocit, úplne znecitlivená, necítim žiadnu satisfakciu. Myslím, že nikto ma už nedostane vysoko. Prisahám, že som sa nepozerala. Čakala som príliš dlho, myslela som, že to skutočné je gýč. Myslela som, že to bol nástroj, ktorý by ma zničil. Ale zle si ma odhadol. Keď láska bola zničujúca, utopilo by ma to na mieste, ktoré nie je miestom, očisti ma, v tvare srdca choď okolo mňa a potom ma pomaly roztav. Keby láska bola ľudská, rozoznala by ma, príď na osamotené miesto a predstav ma, drž ma a kontroluj ma a potom ma pomaly roztav ako čokoládu. Chutí tak dobre, že moje srdce žobralo, kto by si myslel, že to tak bude? Prázdna postel, ale aj tak som ukoristila muža, ktorého milujem a ktorý miluje mňa. Čakala som príliš dlho na lásku, aby liečila. Cítila by som to, ale nebolo to skutočné a potom si prišiel ty. Ale zle si ma odhadol. Keď láska bola zničujúca, utopilo by ma to na mieste, ktoré nie je miestom, očisti ma, v tvare srdca choď okolo mňa a potom ma pomaly roztav. Keď láska bola ľudská, rozoznala by ma, príď na osamotené miesto a predstav ma, drž ma a kontroluj ma a potom ma pomaly roztav ako čokoládu. Poď sem, priblíž sa, zachyť úsmev. Nie je pochýb o tom, že je to pre teba a ja som závislá dnes v noci. Len jeden pohľad, aby si to roztopil. Len jedno srdce, ktoré ma zachráni, tvoje cukríkové bosky sú sladké, ja viem. Drž ma pevne, nechoď.