Richard Müller si na turné zoberie Roba Pappa

23. aug 2004 o 8:40

BRATISLAVA - Slovenský spevák Richard Müller, ktorý je momentálne v Spojených štátoch, si na svoje nadchádzajúce turné s názvom Monogamný vzťah pozval mladého speváka Roba Pappa. Skúsený kozák Müller a dvadsaťdvaročný Papp sa tak na javisku stretnú prvýkrát. Celé turné sa začína v Českej republike, 16. októbra v Liberci. "Potešilo ma to a hlavne prekvapilo, pretože ja sa s Richardom vôbec nepoznám, respektíve sme sa nepoznali. On si zistil moje číslo a zavolal mi, či by som s ním išiel na turné," povedal Papp, ktorý si vraj do poslednej chvíle myslel, že ide o vtip. Turné, ktoré má rovnaký názov ako posledný Müllerov album Monogamný vzťah, sa začne koncertmi po českých mestách. Prvou zastávkou bude Liberec a poslednou 1. novembra Jablonec nad Nisou. Celkovo vystúpi Müller v Česku dvanásťkrát a už 14. novembra sa presunie na Slovensko, kde bude koncertovať do konca novembra. Šnúru zavŕši tromi koncertmi v Bratislave. (čtk)