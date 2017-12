CD

nové CD na trhu

23. aug 2004 o 9:30

Björk: Medulla

Elektra/Asylum 2004

Medulla je novým štúdiovým albumom od pozoruhodnej islandskej speváčky menom Björk, ktorá sa hlási po troch rokoch s novou zbierkou piesní. Medulla je rovnako inovatívne dielo ako jej predošlé veci s tým rozdielom, že všetky nové piesne nahrala táto speváčka len za pomoci hlasov. Album totiž neobsahuje žiadne inštrumenty. Na novinke tejto krehkej divy, ktorá predala milióny svojich netradičných albumov, sa ako hostia predstavia Mike Patton, bývalý spevák z Faith No More, Rahzel z The Roots a ako aj islandský spevácky zbor.





The Hives: Tyrannosaurus Hives

Interscope Records 2004

S druhým albumom sa vracia švédska garážovo-punková skupina The Hives, ktorej sa v posledných rokoch dostáva množstvo pozornosti. Posledné vydanie amerického magazínu Spin ju označilo za najlepšiu živú skupinu na svete. The Hives hrajú priamočiary punk s takou rýchlosťou, že vraj obaja gitaristi si po každej odohranej skladbe fúkajú prsty. The Hives sa presadili vďaka punkovej vlne začiatkom nového tisícročia a ich novinka, obsahujúca aj singel Walk Idiot Walk, potvrdzuje, že si svoje miesto na výslní určite udržia.

Tindersticks: Working for the Man: The Island Years

Universal 2004

Keď ste chceli v deväťdesiatych rokoch albumy od Lou Reeda, Nicka Cavea, alebo počúvať kabaretnú hudbu, stačilo si zohnať nahrávky od britských Tindersticks. Ich hudba vychádza práve z týchto vplyvov. Working for the Man je kompilácia z ich najúspešnejšej éry a obsahuje ich najvydarenejšie skladby až po album Simple Pleasure. Súčasťou limitovanej edície je aj bonusový disk, na ktorom skupina ponúka b-strany singlov, coververzie a nikdy nevydané piesne.

Scissor Sisters: Scissor Sisters

Universal 2004

Scissors Sister sa postupne stali malou senzáciou tohto roka. Päťčlenná skupina z New Yorku ignoruje tamojšiu rockovú a punkovú scénu. Zo sedemdesiatych rokov ich skôr zaujíma diskotéková kultúra a jemný rock. Na ich debutovom albume sa dajú vystopovať vplyvy Davida Bowieho, Roxy Music alebo Eltona Johna, ktoré skupina rada mieša s atmosférou Horúčky sobotňajšej noci. Na ich debut zaradili dokonca aj pieseň od Pink Floyd Comfortably Numb. V ich podaní však táto vec od legendárnych britských art-rockerov znie ako hit od Bee Gees. (peb)