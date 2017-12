V Hollywoode zúfalo naháňali strach

Novým hitom v amerických kinách sa stal uplynulý týždeň horor Exorcist: The Beginning. Vyše 18 miliónov dolárov vyzbieraných za lístky predané počas dvoch dní - to je veľký úspech po peripetiách, ktoré sprevádzali jeho nakrúcanie.

24. aug 2004 o 9:15

Stellan Skarsgard (vpravo) musel pri novom nakrúcaní filmu Exorcist: The Beginnig zo seba urobiť čo najtemnejšiu postavu. FOTO - ARCHÍV



Film najprv nakrútil Paul Schrader, autor scenára úspešnej snímky Taxi Driver. Ale producenti usúdili, že sa mu podaril málo strašidelný film a najali režiséra Rennyho Harlina, aby urobil novú verziu. "Vycítili, že Shrader nakrútil vnútornú drámu človeka. Sám osebe by to bol veľmi slušný film so zaujímavou témou. Ale predsa len, keď má film v názve vyháňača diabla, ľudia očakávajú, že sa budú báť, a neboli by šťastní, keby to tak nebolo. Preto naším hlavným cieľom pri nakrúcaní bolo vyvolať strach," cituje Reuters slová režiséra.

Harlin dostal osem týždňov na prepracovanie scenára a na znovuobsadenie hercov. Hlavná úloha - postava kňaza, ktorý po prechádzkach Káhirou objaví záhadné udalosti - zostala Švédovi Stellanovi Skarsgaradovi (Prelomiť vlny, Dobrý Will Hunting). "Prvá verzia bola skôr psychologickým trilerom, filmom o mužovi v kríze," hovorí Skarsgard.

"Pri nakrúcaní s Rennym Harlinom som hral inak, dokonca som zmenil make-up. Stala sa zo mňa oveľa temnejšia postava." Nie všetci kritici však úsilie filmárov ocenili. The Hollywood Reporter zhodnotil: "Najstrašidelnejšie na celom tomto filme je, ako zúfalo sa jeho tvorcovia snažili vyvolať strach." (kk)