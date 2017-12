Ingola vraj bude veľmi šťastná v rodine, ktorú si v budúcnosti založí

24. aug 2004 o 15:58 TASR

Bratislava 24. augusta (TASR) - Šťastie v rodine, po ktorej vraj veľmi túži by mala podľa veštice Biancy nájsť slovenská speváčka Ingola, ktorá pred nedávnom neodolala a podstúpila "tarotový" výlet do blízkej budúcnosti.

Ako tvrdí, bola to jej tretia návšteva vedmy v živote. "U tej prvej som bola dvakrát, ona mi veštila z kávy. Hovorila aj o minulosti, vtedajšej prítomnosti a budúcnosti. Táto mi veštila z kariet a len blízku budúcnosť," vysvetľuje Ingola, ktorá je podľa Biancy viac tvrdohlavá ako treba a v práci je na seba veľmi prísna. "Som podľa nej na životnom rázcestí a vraj teda nájdem šťastie v rodine, ktorú si v budúcnosti založím a veľmi po nej túžim. Čaká ma šťastie v láske. Vraj som možno mala nejaké pochybnosti a všetko sa nevyvíjalo podľa mojich predstáv, ale určite ma čaká šťastie. Nemám ho však hľadať v peniazoch a nemám očakávať ani ich rýchly prísun," opisuje zážitky u veštice Ingola, ktorá však podľa Biancy raz bude bohatá. "No, ale čo je to bohatá," smeje sa speváčka, ktorá všetky predpovede berie viac ako s rezervou. "Nie som na veštbu nejako upätá, ale človek sa možno môže niečoho vyvarovať. Aj keď veštice hovoria väčšinou pozitívne veci," uvažuje a dodáva: "Jednoducho som len zvedavá ako môj život vidia karty."