Výstava Jo'burg now predstavuje JohannesburgViedenské centrum architektúry AzW sprístupnilo pred pár dňami novú výstavu, venovanú súčasnosti v metropole Južnej Afriky - Johannesburgu, pod názvom "JO'BURG NOW! Stavenisko Južná Afrika".

20. aug 2004 o 0:00

V roku 1994 prvé slobodné voľby pod vedením prezidenta Nelsona Mandelu odstránili juhoafrický systém apartheidu a nadvlády bielych. Po jubilejnom desiatom roku od tejto udalosti sa Južná Afrika nachádza na ťažkej ceste mnohonárodnostného štátu k demokracii.

Výstava ponúka pohľad na metropolu Johannesburg, ktorá predstavuje mikrokozmos krajiny a kultúrny kaleidoskop minulosti a budúcnosti.

Výstava potrvá do 27. septembra a nájdete ju na viedenskom námestí Museumsplatz 1 v centre architektúry

(www.azw.at).

Návštevníci uvidia šaty z minulého storočiaZa posledné desaťročia sa nič nezmenilo tak ako dámska móda. Rozvíjala sa na jednej strane s emancipovanosťou žien a na strane druhej s razantným pokrokom a inováciami v odevnom priemysle.

Viedenská zbierka módy, obsahujúca viac ako 20 500 objektov, existuje od roku 1945 a člení sa chronologicky po desaťročiach.

Aktuálna výstava dámskej módy ponúka viac ako tristo exponátov. Módne trendy s typickými siluetami, formami a strihmi možno vďaka postupnosti rozpoznať ľahko. Pre jednoduchšiu orientáciu ich dopĺňajú ešte dôležité udalosti z politiky, hospodárstva, techniky a kultúry tej doby.

V prvej dekáde môžu návštevníci obdivovať plesové šaty z čierneho tylu či množstvo doplnkov. Piata etapa je zas poznačená vojnou, keď sa improvizovalo, typické boli turbany, topánky s drevenými podpätkami i objav pančucháčov. Desiata etapa dámskej módy (1990 - 1999) pokračuje v trende 80-tych rokov. Platí heslo Dovolené je to, čo sa páči. Dominujú nohavicové kostýmy, viskózové letné šaty, mestské batohy, veľké kabelky, tangá.

Výstavu dámskej módy nájdete do novembra vo viedenskej Hermesovej vile (vchod Hermesstrasse) od utorka do nedele od 10.00 do 18.00. Vstupné je 3,60 eura, školy a deti do šesť rokov majú vstup zdarma. Každý piatok predpoludním môžete navštíviť túto výstavu bezplatne. FOTO - MÚZEÁ MESTA VIEDEŇ

Viedenská Stadthalle expanduje

V roku 2003 navštívilo Viedenskú Stadthalle okolo 2,8 milióna návštevníkov. Stadthalle zahŕňa okolo dvanásť zariadení, ku ktorým patria i ďalšie športové zariadenia, ako napríklad Štadión Ernsta Happela. V nich prebiehajú rôzne koncerty, futbalové a hokejové zápasy či open-air koncerty pred zámkom Schönbrunn.

Hala D viedenskej Stadthalle sa so svojimi 16 000 miestami na sedenie zaraďuje k piatim najväčším svojho druhu na starom kontinente.

K už existujúcim štyrom halám pribudne v roku 2006 ďalšia hala F. S najmodernejším pódiovým a backstagovým zariadením bude mať dvetisíc miest na sedenie a slúžiť bude na turnaje, popové koncerty, šou a zábavné večery.

V budúcom roku budú k hlavným športovým podujatiam vo Wiener Stadthalle patriť hokejové majstrovstvá sveta (30. apríla až 15. mája).

V Múzeu techniky dominujú luxusné výrobky

Múzeum techniky v rakúskej metropole prezentuje v rámci špeciálnej výstavy pod názvom Luxusné výrobky produktmi masovej produkcie exponáty zo svojej najstaršej a historicky najhodnotnejšej zbierky - Národného kabinetu továrenských produktov. Vznik zbierky inicioval sám cisár František I.

Výstava je rozdelená do šiestich tematických celkov - Príroda a kultúra, Substancia a povrch, Centrum a periféria, Tradícia a zmena, Potreba a luxus a Originál a séria. Tieto tematické celky odrážajú nielen technickú vyspelosť daného obdobia, ale i priestorové rozloženie monarchie a jej všeobecné dejiny.

Škála vystavovaných objektov siaha od 170 rokov starých produktov z cestovín, luxusných predmetov z porcelánu, manžiet a límcov z papiera až po ozdoby zo skla a pravých vlasov.

Technické múzeum vo Viedni (Mariahilfer Strasse 212) je pre návštevníkov otvorené v pondelok až piatok od 9.00 do 18.00, cez víkend od 10.00 do 18.00. Základné vstupné do múzea stojí 8, zľavnené 5 eur.

FOTO - ARCHÍV

Francisco de Goya experimentoval s akva-technikou

Viedenské Leopoldovo múzeum vystavuje do 20. septembra 228 grafických listov španielskeho umelca Francisca de Goyu.

Návštevníci výstavy majú možnosť obdivovať aj jeho štyri plne zachované grafické cykly Los Caprichos, Los Desastres de la Guerra, La Tauromaquia, Los Disparates v pôvodnom vyhotovení, ako i Rytiny podľa Velázqueza, ktoré zapožičalo mestské múzeum z nemeckého Oldenburgu.

Goya sa prepracoval z dvorného maliara, zaoberajúceho sa predovšetkým umením portrétov, na nový typ umelca, ktorý tvoril z vlastnej motivácie, bez zákazky pre kráľovský dvor, šľachtu či cirkev. Politické a duchovné zmeny vo Francúzku a Španielsku na jednej strane, a na druhej jeho ťažká choroba a strata sluchu ho priviedli k intenzívnemu vlastnému vnímaniu.

Goyove grafické cykly vznikli v rokoch 1795 až 1824. Experimentoval s novou akva-technikou, ktorú študoval a využíval až do krajností.

Výstava pod názvom "Francisco de Goya - Osvietenec bez nádeje. Grafické cykly" je prístupná v Leopoldovom múzeu (Museumsplatz 1) denne okrem utorka od 10.00 do 19.00, vo štvrtok do 21.00.

FOTO - ARCHÍV

HUDBA - ROCK, POP,

DŽEZ, ETNO

Café Concerto, Lerchenfeld Gürtel

20. 8. Global Glue o 21.00

25. 8. Herbie Smith Solo o 21.00

26. 8. Bluesart Duo o 21.00

Flex, Höhe Schottenring

20. 8. The Great Return of Underground Rock o 23.00

21. 8. Live Seňor Coconut & Band o 23.00

23. 8. Telemark Soundsystem o 23.00

24. 8. Club 7 Special o 22.30

25. 8. London Calling o 23.00

Joe Zawinul's Birdland, hotel Vienna, Stadtpark

do 21. 8. Buru o 21.00

22. 8. Sandra Rose o 21.00

24. - 28. 8. Quadro Nuevo o 21.00

Jazzland, Franz-Josefs-Kai 29

20. 8. Red Hot Pods o 21.00

21. 8. Joe & Co. o 21.00

23. 8. Sammy Vomacka & Peter Hofmann o 21.00

24.26. 8. Barbara Dennerlein o 21.00

Passage, Burgring

20. 8. Dancefloor & Housemusic o 22.00

21. 8. Sunshine Club o 22.00

25. 8. Club Cosmopolitan o 20.00

26. 8. After Eight: House & Classics o 20.00

WUK, Währinger Strasse 59

20. 8. H.A.P.P.Y light o 20.00

21. 8. Subotron summer breaks o 20.00

23. 8. Cream hip-hop o 20.00

24. 8. Summerdecks o 20.00

25. 8. Underground Allstars o 20.00

VYBRANÉ VÝSTAVY

Künstlerhaus, Karlsplatz 5

do 25. 8. Born to be a Star

Albertina, Albertinaplatz 1

do 29. 8. Pop Art & Minimalizmus

do 10. 10. Michelangelo a jeho obdobie

Prírodovedné múzeum, Maria-Theresien-Platz

do 31. 8. Čarovné morské záhrady

Leopoldovo múzeum, Museumsplatz 1

do 20. 9. Francisco de Goya

Kunst Haus Wien, Untere Weissgerberstrasse 13

do 26. 9. Niki de Saint Phalle

Wien Museum Karlsplatz, Karlsplatz

do 10. 10. Schiele a Roessler. Umelec a jeho podporovateľ. Umenie a networking na počiatku 20. storočia

Židovské múzeum mesta Viedeň, Dorotheergasse 11

do 31. 10. Viedeň, mesto židov. Svet tety Jolesovej

MUMOK - múzeum moderného umenia, Museumsplatz 1

do 31. 10. Mike Kelly - Tajomné

Lichtensteinské múzeum,

Fürstengasse 1

do 7. 11. Klasicizmus a biedermeier

Wien Museum Hermesvilla,

Lainzer Tiergarten

do 1. 11. Chic - dámska móda 20. storočia

do 21. 11. Magické miesta. Viedenské ságy a mýty