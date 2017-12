PRAHA

20. aug 2004 o 0:00

Hamlet ako bábkové predstavenieLetné shakespearovské slávnosti na Pražskom hrade, ktoré sa blížia ku svojmu záveru, majú na programe netradičné spracovanie hry Hamlet. Odlišnosti zbadá návštevník okamžite, hrá sa po anglicky a namiesto živých hercov sa predstaví bábkový divadelný súbor z USA. Bábky prekvapia nadmernou veľkosťou a farebnými kostýmami.

Predstavenie, ktoré sa uskutoční 24. a 25. augusta na Nejvyšším purkrabství, sa začína o pol deviatej večer. Lístky stoja od 210 do 590 českých korún, zakúpite ich v areáli Pražského hradu a v pobočkách Ticketpro. Nejvyšší purkrabství slúži ako výstavný priestor. Momentálne tu prebieha výstava fotografií českých autorov, ktorá je sprístupnená od utorka do nedele od 10. do 18. hodiny. Viac informácií nájdete na www.ppf.cz. (saš)

Vo Veľtržnom paláci sa vystavuje raná tvorba Alfonsa Muchu

Do konca letných prázdnin si návštevníci Národnej galérie môžu prezrieť jedinečnú výstavu českého maliara Alfonsa Muchu, ktorý je známy ako tvorca osobitého dekoratívneho štýlu. Vystavené obrazy ho však predstavujú ako umelca v menej známej polohe. Ide o jeho ranú tvorbu, pre ktorú sú typické temné pastely plné symboliky.

Výstava je sprístupnená návštevníkom každý deň okrem pondelka od 10. do 18. hodiny. Za rodinné vstupné zaplatíte od 150 českých korún a študenti a dôchodcovia 20 českých korún. Veľtržný palác, ktorý je bezbariérovo prístupný, sa nachádza v Prahe-Holešoviciach na Ulici duklianskych hrdinov 47. Dopravíte sa tam električkou č. 5, 12, 17 (stanica Veletržní) a metrom C (stanica Vltavská). Najbližšie parkovisko pre motorové vozidlá sa nachádza na Výstavisku. (saš) FOTO - WWW.ZOZNAM.SK

DIVADLÁ

KLUB LÁVKA

23. - 25. 8. Caveman o 20.00

PRAŽSKÝ HRAD - NEJVYŠŠÍ PURKRABSTVÍ

20. a 21. 8. Hamlet - LSS o 20.30

23. a 24. 8. Hamlet - LSS o 20.30

25. a 26. 8. Koniec dobrý, všetko dobré - LSS o 20.30

ŠTÁTNA OPERA

20. 8. Rigoletto - Verdi festival o 20.00

21. 8. La Traviata - Verdi festival o 20.00

22. 8. Nabucco - Verdi festival o 20.00

24. 8. La Traviata - Verdi festival o 20.00

25. 8. Maškarný ples - Verdi festival o 20.00

26. 8. Nabucco - Verdi festival o 20.00

DIVADLO METRO - BLACK THEATRE

20. a 21. 8. Miss Sony o 20.00

23. - 28. 8. Anatomy of the Kiss o 20.00

MÚZEUM W. A. MOZARTA - BERTRAMKA

20. 8. Noc s Mozartom o 20.00

21. 8. Záhradný koncert - Dychové trio Adler o 19.00

21. 8. Noc s Mozartom o 20.30

24. 8. Komorný súbor Mladá Praha o 17.00

24. a 25. 8. Noc s Mozartom o 20.00

26. 8. Petr Bernášek, Michal Rezek o 17.00

STAVOVSKÉ DIVADLO

20. - 26. 8. Don Giovanni o 20.00

KLUBOVÉ VEČERY

A KONCERTY

VAGON CLUB

20. 8. Reggae Party

20. 8. Natural

21. 8. Rockotéka radia Beat

21. 8. Led Zeppelin revival

22. 8. David Murphy jam

23. 8. Jam session

24. 8. Vladimír Mišík & ETC

25. 8. Professor (J. Lennon, Beatles, Deep Purple)

26. 8. Apple Juice + Blackmailers + Goro

JAZZ CLUB U STARÉ PANÍ

20. 8. Milan Svoboda Sextet o 21.00

21. 8. Cuban Summer o 21.00

22. 8. Elena Suchánková & Jocose Jazz o 21.00

23. 8. Karel Růžička Trio o 21.00

24. 8. Sax Time o 21.00

25. 8. Yvonne Sanchez & Robert Balzar Trio o 21.00

26. 8. Jazz Heads o 21.00

LUCERNA MUSIC BAR

20. a 21. 8. Pop 80's & 90's Video Party o 21.00

UNGELT JAZZ & BLUES CLUB

20. 8. Roman Pokorný & Blue Box Heroes o 21.00

21. a 22. 8. Luboš Andršt Blues Band feat. Reesie Davis (USA) o 21.00

23. a 24. 8. Lukáš Martínek Blues Band o 21.00

25. a 26. 8. Petr Zeman Jazz Fusion Quintet o 21.00

LOĎ KOTVA

20. 8. Jazz Boat: Vít Švec Trio o 20.30

21. a 22. 8. Jazz Boat: J. J. Jazzmen o 20.30

24. a 25. 8. Jazz Boat: J. J. Jazzmen o 20.30

26. 8. Jazz Boat: František Kop Quartet o 20.30

VÁŽNA HUDBA

CHRÁM SV. MIKULÁŠA

20. 8. Chrámový koncert - Agnus Dei o 18.00

21. 8. Chrámový koncert - Rekviem o 18.00

22. 8. Chrámový koncert - Soprano & Organ o 18.00

23. 8. Chrámový koncert - Ave Maria o 18.00

JINDŘIŠSKÁ VEŽA

20. 8. Sté výročie úmrtia Antonína Dvořáka o 19.00

24. 8. České husľové duo o 19.00

26. 8. Jana Herajnová o 19.00

CLAM-GALLASŮV PALÁC

21. a 22. 8. Thuri Ensemble o 17.00

26. 8. Academia Wind Ensamble o 17.00

MÔŽETE SA TEŠIŤ

ROXY

28. 9. Alphaville o 20.00

10. 10. Chumbawamba o 19.00

10. 11. Zap mama o 19.00

T-MOBILE ARENA

4. 9. James Brown o 20.00

9. 9. Sarah Brightman o 20.00

25. 9. Rush o 20.00

13. 11. Tiesto o 20.00

29. 11. David Copperfield - European Tour 2004 o 17.30 a 21.00

3. 12. Rammstein o 20.00 (jv)

Predaj lístkov na skupinu Franz Ferdinand cez internet je zrušený

Štvorica uhladených elegánov Franz Ferdinand, ktorá si vraj veľmi potrpí na vzdelaní, bude po prvýkrát koncertovať vo východnej metropole. Skupina si získala verejnosť singlom Take me out a predovšetkým intelektuálnym a zdvorilým správaním, odlišným od rockerov The Strokes, s ktorými sú často porovnávaní.

Koncert tejto retro pop rockovej skupiny z Glasgowa sa začína o 19. hodine. Objednávanie lístkov cez webovú stránku Roxy , kde 24. augusta vystúpi, je pre obrovský záujem zrušené. Vstupenky zakúpite len v pobočkách Ticketpro a Ticketstream alebo na www.ticketpro.cz, kde prebieha súťaž o voľné lístky. Klub Roxy sa nachádza v centre mesta na ulici Dlouhá 33. (saš)

FOTO - WWW.ZOZNAM.SK