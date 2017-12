PRAHA

V Roxy vystúpia Dandy Warhols Pri príležitosti desiateho výročia vzniku Dandy Warhols sa títo Američania rozhodli koncertovať v Európe. Ich hitu Bohemian like you sa darilo najlepšie práve na starom kontinente. Vďaka úspechu singlu sa stali predskokanmi .

13. aug 2004 o 0:00

FOTO - www.dandywarhols.com



V Roxy vystúpia Dandy Warhols Pri príležitosti desiateho výročia vzniku Dandy Warhols sa títo Američania rozhodli koncertovať v Európe. Ich hitu Bohemian like you sa darilo najlepšie práve na starom kontinente. Vďaka úspechu singlu sa stali predskokanmi na zatiaľ poslednom turné Davida Bowieho. Skupina začala veľmi netradične, sama si financovala svoj prvý album. Náhodne si ich všimla jedna nahrávacia spoločnosť, a tak začali spolupracovať s Nickom Rhodesom z Duran Duran. V súčasnosti pripravujú Dandy Warhols ďalší album. Z tohoto dôvodu sa obmedzili na malý počet koncertných vystúpení. Koncert v Roxy patrí k nemnohým vo východnej Európe. (saš)

Vstupenky stoja 360 českých korún, môžete si ich rezervovať na www.roxy.cz alebo zakúpiť v Ticketpro a v Pražskej informačnej službe. Klub Roxy sídli na Dlouhej 33, Praha 1.

Daniel Hůlka si zaspieva v opere Dona Giovanniho

Stavovské divadlo pripravilo pre svojich návštevníkov predstavenie Don Giovanni. Hlavnú úlohu v klasickej mozartovskej opere si zahrá Daniel Hůlka. Toto predstavenie, ktoré sa konalo minulý rok, si získalo veľa nadšencov z radov divákov a médií, a preto sa ho divadlo rozhodlo zaradiť do programu aj tento rok. Práve v Stavovskom divadle mala opera Don Giovanni premiéru a dirigoval ju samotný Mozart.

Predstavenie je naplánované na 19. augusta o 20. hodine. Vstupenky zakúpite v pokladnici divadla každý deň od 10. hodiny alebo v pražských pobočkách Ticketpro a Ticketstreamu. Stoja od 190 do 1990 českých korún. Divadlo sídli na Ovocnom trhu 1. Dostanete sa tam električkou č. 12 a 14 alebo metrom B. (saš)

FOTO - WWW.ZOZNAM.CZ

klubové veČery

VAGON CLUB

13. 8. Reggae Party

13. 8. Ozzy Osbourne revival

14. 8. Rockotéka radia Beat

14. 8. Takin' Off + Double Bubble

15. 8. Volný styl + Letouni soumraku + Highway 61

16. 8. Jam session

17. 8. Pod černý vrch

18. 8. Nahoru po schodišti dolů band

19. 8. Tony Ducháček & Garage

ROXY

15. 8. Dandy Warhols o 19.00

LUCERNA MUSIC BAR

13. a 14. 8. Pop 80's & 90's Video Party o 21.00

18. 8. Koncert k výročiu Elvisa Presleyho o 21.00

Loď Kotva

13. 8. Jazz Boat: Eva Emmingerová & Latin Trio o 20.30

14. 8. Jazz Boat: Cuban Summer o 20.30

15. 8. Jazz Boat: Elena & Jocose Jazz o 20.30

17. 8. Jazz Boat: Vít Švec Trio o 20.30

18. 8. Jazz Boat: Rhythm Fantasy o 20.30

19. 8. Jazz Trio. Jiří Růžička Trio o 20.30

A STUDIO RUBÍN

13. 8. Excelence (pop-rock) o 21.00

14. a 15. 8. Jazz In Rub-Inn o 21.30

17. 8. Cuban Summer (latino-džez) o 21.00

18. 8. Ritmo Latino (latino-music) o 21.00

19. 8. Work In Progress (džez) o 21.00

AGHARTA JAZZ CENTRUM

13. 8. Flavours o 21.00

14. 8. Jakub Zomer Trio o 21.00

15. 8. Latin Wave o 21.00

16. 8. Vít Švec Trioo 21.00

17. 8. Rhythm Fantasy o 21.00

18. 8. Ondřej Kabrna Trio o 21.00

19. 8. Jakub Zomer Trio o 21.00

REDUTA JAZZ CLUB

13. 8. Petr Hanzlík Q o 21.30

14. 8. Kratochvíl, Ackerman, Zangi o 21.30

15. 8. Vít Švec Trio o 21.30

17. 8. František Kop Q o 21.30

18. 8. Blues Messengers o 21.30

19. 8. Jazz Fragment o 21.30

UNGELT JAZZ & BLUES CLUB

13. 8. Luboš Andršt Blues Band feat. Reesie Davis (USA) o 21.00

14. a 15. 8. Roman Pokorný & Blue Box Heroes o 21.00

16. a 17. 8. Chicken Soup Jazz Fusion Band o 21.00

18. 8. Jazz Efterrätt o 21.00

19. 8. Roman Pokorný & Blue Box Heroes o 21.00

VÁŽNA HUDBA

CHRÁM SV. MIKULÁŠA

13. 8. koncert - Agnus Dei o 18.00

14. 8. koncert - Oboe & Organ o 18.00

14. 8. A Tribute to Antonín Dvořák in 2004 o 20.00

15. 8. koncert - French Horn Festival o 18.00

16. 8. koncert - Soprano & Organ o 18.00

18. 8. koncert - Ave Maria o 18.00

19. 8. koncert - Trumpet & Organ o 18.00

KOSTOL SV. FRANTIŠKA

13. 8. W. A. Mozart - Ave Verum o 21.00

14. 8. Alleluja! Ave Maria o 21.00

15. a 16. 8. W. A. Mozart - Ave Verum o 21.00

17. a 18. 8. Aleluja! Ave Maria o 21.00

19. 8. W. A. Mozart - Ave Verum o 21.00

KOSTOL SV. JILJÍ

13. 8. Sopran, husle, varhany o 20.00

14. 8. Varhany, čelo, husle o 20.00

15. 8. Husle, čelo, varhany o 20.15

16. 8. Ave Maria, Aleluja o 20.00

17. 8. Chrámový koncert o 20.00

18. 8. Ave Maria o 20.00

19. 8. Varhany, čelo, husle o 20.00

KOSTOL SV. MARTINA VE ZDI

13. 8. Koncert - Mozart, Bach, Vivaldi o 17.00

14. a 15. 8. Sopran, varhany o 17.00

14. 8. Koncert - Mozart, Bach, Händel o 19.30

16. 8. Musica Melodica o 17.00

17. 8. Musica Praga o 17.00

17. 8. Koncert - Mozart, Bach, Händel o 19.30

18. 8. Koncert - Mozart, Bach, Vivaldi o 17.00

19. 8. Musica Praga o 17.00

KOSTEL U SALVÁTORA

13. 8. Ave Maria o 19.30

14. 8. Vivaldi, Mozart o 19.00

15. 8. Ave Maria o 19.30

16. 8. The Best of Classic o 19.00

DIVADLÁ

PRAŽSKÝ HRAD - NEJVYŠŠÍ PURKRABSTVÍ

13. - 19. 8. Hamlet - LSS o 20.30

KLUB LÁVKA

13. - 19. 8. Caveman o 20.00

BIJÁSEK KOTVA - DIVADLO

17. a 18. 8. Mezzo: Secondhand women o 19.00

ŠVANDOVO DIVADLO - VEĽKÁ SÁLA

17. - 19. 8. Návšteva pána Sloana o 19.00

STAVOVSKÉ DIVADLO

13. - 19. 8. Don Giovanni o 20.00

DIVADLO BROADWAY

13. a 16. 8. Fantasy Travellers o 19.00

DIVADLO METRO - BLACK THEATRE

13. a 14. 8. Classics o 20.00

16. - 21. 8. Miss Sony o 20.00

REDUTA

17. - 19. 8. Wonderful Night - Pantomima ze Zábradlí o 19.30

LATERNA MAGIKA

14. - 19. 8. Kouzelný cirkus o 20.00

MÔŽETE SA TEŠIŤ

T-MOBILE ARENA

9. 9. Sarah Brightman o 20.00

25. 9. Rush o 20.00

29. 11. David Copperfield - European Tour 2004 o 17.30 a 21.00

3. 12. Rammstein o 20.00

(jv)