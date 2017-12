Viedeň

Biele lipicany tancujú pred Schönbrunnom. Pod šírym nebom sa v dňoch 12. - 15. a 20. - 22. augusta predstaví španielska dvorná jazdecká škola s klasickou drezúrou pred viedenským zámkom Schönbrunn. Na obrovskom nádvorí Ehrenhof predvedú najznámejšie ..

13. aug 2004 o 0:00

Biele lipicany tancujú pred Schönbrunnom. Pod šírym nebom sa v dňoch 12. - 15. a 20. - 22. augusta predstaví španielska dvorná jazdecká škola s klasickou drezúrou pred viedenským zámkom Schönbrunn. Na obrovskom nádvorí Ehrenhof predvedú najznámejšie biele kone na svete, lipicany, svoj výnimočný "tanec".

Španielska dvorná jazdecká škola vznikla v roku 1572 vo Viedni a dnes je jedinou inštitúciou na svete, ktorá ovláda tradíciu jazdenia od gréckej antiky až po súčasnosť, ktorú neustále zveľaďuje. Pokým sa lipicany znovu vrátia do krytého Hofburgu, očakáva ich v týchto dňoch séria vystúpení na dvore bývalej imperiálnej rezidencie.

Ideálny výhľad na sériu prehliadok španielskej dvornej jazdeckej školy zabezpečia dve tribúny so 6000 miestami. Na augustovú šou lipicanov organizátori očakávajú až do štyridsaťtisíc divákov, ktorým predvedú španielske kone klasickú štýlovú drezúru a graciózny balet s absolútnou presnosťou a choreografiou. Na nádvorí Ehrenhof bude postavená aréna, z ktorej budú diváci sledovať program prehliadky s hudobným sprievodom.

Prehliadky sa začnú vždy o 20.00 na nádvorí zámku Schönbrunn a lístky si možno rezervovať na tel. č. 0043-1-960 96 a 0043-1-812 50 04-0. Cena lístka sa pohybuje medzi 40 až 90 eurami.

Juergen Teller má štyridsiatku a vystavuje

Juergen Teller (1964, Nemecko), jedna z hviezd súčasnej fotografie, vystavuje v týchto dňoch svoje úspešné fotografie vo viedenskej Kunsthalle pod názvom Mám štyridsiatku. Diela predstavujú prierez Tellerovou tvorbou. Teller žije a pracuje od roku 1986 v Londýne. V 90-tych rokoch vyvolal na medzinárodnej módnej scéne revolúciu fotografiami, ktoré oscilujú medzi svetom umenia, reklamy a módy. Publikoval v časopisoch Vogue, The Face i v ID.

Na výstave si návštevníci môžu prezrieť jeho diela zo sérií Go-Sees (vyrovnávanie sa so svetom, s otázkami, želaniami a nádejami mladých, ešte neznámych modelov), The Clients (portréty celebrít - Ives Saint Laurent, Arnold Schwarzennegger a i.) a zo série Nádhera. Jeho modely Stephanie Seymour, Kristen McMenama, Kate Moss či Klaudia Schiffer sú nenašminkované, v casuar wear, tehotné alebo na dovolenke.

Najnovšia séria fotografií pod názvom Louis XV (2004) bola nafotená v hoteli Crillon v Paríži a je ďalším autoportrétom umelca v hre s filmovou herečkou Charlottou Ramplingovou. Je dôkazom jeho otvorenosti a voľnom zaobchádzaní s vlastným telom. Autobiografická časť zachytáva Tellera nielen v intímnej čestnosti, ale aj pri jeho vyrovnávaní sa so svetom detstva vo Švajčiarsku.

Výstava v Kunsthalle na námestí Museumsplatz 1 potrvá do 17. októbra. Otvorená je denne od 10.00 do 19.00, vo štvrtok do 22.00. Vstupné je 6 eur. FOTO - JUERGEN TELLER

Za svoju krásu vďačia šperky chémiiV centre pozornosti výstavy, prebiehajúcej do 3. septembra v Rakúskej sporiteľni (Georg Coch-Platz 2), sú vybrané šperky obdobia art deco z umelých kameňov a chrómu. Tieto ozdobné predmety dokladajú, v akej veľkej miere chemické objavy spred viac ako 100 rokov ovplyvnili i každodenný život v umeleckom a estetickom zmysle.

Predovšetkým módni návrhári ako Coco Chanel povýšili módny šperk na doplňujúci accesoire, ktorý by mala nosiť každá trendovo oblečená žena.

Koncom 20-tych rokov 20. storočia boli ich typickými znakmi farebný umelý materiál, chróm a geometricky spracované formy.

Z tohto obdobia predstavuje výstava ART DECO ŠPERK 180 objektov, ktoré boli vyrobené v roku 1879. Široké spektrum módnych šperkov sa vyrábalo pomocou vlastnoručne vyrobených nástrojov.

Návrhy v zachovaných vzorových knihách dokladajú neuveriteľné bohatstvo foriem. Nachádzajú sa v nich najrozmanitejšie druhy reťazových vzorov - pancierových, benátskych, kráľovských, erbových či rúrkovitých. Tieto pochrómované a poniklované reťazové časti boli ďalej spracované a zdobené tzv. galalitom (mliečnym kameňom). Tento sa pigmentom prifarboval do rôznych farieb, čím vznikali imitácie na nerozoznanie od pravých kameňov. Volili sa kontrasty ako bielo-čierne alebo modro-červené.

KONCERTY VÁŽNEJ

HUDBY

13. 8.

Michael Heltau & Viedenskí divadelní hudobníci (Benatzky, Fall, Kalman, Lehar), Theater an der Wien o 20.00

Thomas Dolezal - organ, Alfred Staudigl - trumpeta, maltézsky kostol o 20.00

14. 8.

Mozartov viedenský orchester, Musikverein o 20.15

Klavírny večer Lisy Smirnovej (Beethoven, Vorisek, Schumann), rodný dom Schuberta o 20.00

Viedenský orchester Hofburgu, Hofburg o 20.30

15. 8.

Janáčkovo kvarteto (Dvořák, Smetana, Janáček), Lobkowitzov palác o 20.00

Mozartov ansámbel, Deutschordenhaus o 19.30

Organový koncert Martina Strommera, lichtentálsky kostol o 19.30

16. 8.

Galakoncert Viedenských Sängerknaben, Orchester zámku Schönbrunn (Mozart a J. Strauss), Schönbrunn - Open Air o 20.30

Stará hudba v St. Ruprechte - Gioia kvarteto (Mozart, Haydn), St. Ruprecht o 19.30

17. 8.

Galakoncert Viedenských Sängerknaben, Orchester zámku Schönbrunn (Mozart a J. Strauss), Schönbrunn - Open Air o 20.30

18. 8.

Viedenský Mozartov orchester, Hofburg o 20.15

19. 8.

Viedenský orchester Hofburgu (Mozart, J. Strauss), Hofburg o 20.30

OrganoPleno 2004: Organový koncert Daniela Oyarzabala, univerzitný kostol o 19.30

ROCK, POP, DŽEZ,

ETNO

ARENA, Baumgasse 80, www.arena.co.at

16. 8. Mother Tongue o 20.00

17. 8. Panteon Rococo o 20.00

Café Concerto, Lerchenfeld Gürtel, www.cafeconcerto.at

14. 8. DJ Rob o 21.00

17. 8. Jazz-session: Johann Stojka o 21.00

18. 8. Georg Siegl Solo o 21.00

19. 8. Jam-Session: Ramona Stoner Quartett o 21.00

Flex, Donaukanal, Höhe Schottenring, www.flex.at

13. 8. The Great Return of Underground Rock o 23.00

14. 8. Channel The Summer Session 2004 o 23.00

16. 8. DJ Gringo o 23.00

17. 8. Indigo Inc. o 22.30

18. 8. London Calling o 23.00

Joe Zawinul's Birdland, hotel Vienna, Stadtpark, www.birdland.at

do 14. 8. Frederic Galliano & The African Divas o 21.00

od 17. 8. Buru o 21.00

VYBRANÉ VÝSTAVY

Künstlerhaus, Karlsplatz 5, www.k-haus.at:

do 25. 8. Born to be a star

Prírodovedné múzeum, Maria-Theresien-Platz, www.nhm-wien.ac.at:

do 31. 8. Čarovné morské záhrady

Leopoldovo múzem, Museumsplatz 1, www.leopoldmuseum.org:

do 20. 9. Francisco de Goya

Kunst Haus Wien, Untere Weissgerberstrasse 13, www.Kunst Haus Wien.at:

do 26. 9. Niki de Saint Phalle

Wien Museum Karlsplatz, Karlsplatz, www.wienmuseum.at:

do 10. 10. Schiele a Roessler. Umelec a jeho podporovateľ. Umenie a networking na počiatku 20. storočia

Albertina, Albertinaplatz 1, www.albertina.at:

do 10. 10. Michelangelo a jeho obdobie

Židovské múzeum mesta Viedeň, Dorotheergasse 11, www.jmv.at:

do 31. 10. Viedeň, mesto židov. Svet tety Jolesovej

MUMOK - múzeum moderného umenia, Museumsplatz 1, www.mumok.at:

do 31. 10. Mike Kelly Tajomné

Liechtensteinovo múzeum, Fürstengasse 1, www.liechtensteinmuseum.at:

do 7. 11. Klasicizmus a biedermeier

Wien Museum Hermesvilla, Lainzer Tiergarten, www.wienmuseum.at:

do 1. 11. Chic - dámska móda 20. storočia

do 21. 11. Magické miesta. Viedenské ságy a mýty

V Prátri sa dá na kolotočoch cestovať na pasSymbolom Prátra je 152-ročné Obrovské koleso, známy Riesenrad (priemer 61 metrov, výška takmer 65 m). Toto ruské kolo bolo postavené v roku 1897 pri príležitosti 50. výročia nástupu cisára Františka Jozefa I. na trón. Od roku 1947 ponúka pätnásť kabín návštevníkovi nevšedný pohľad na rakúsku metropolu z výšky. Vybrať si možno všetko - od krátkych jázd po malé oslavy, tlačové konferencie alebo romantickú večeru pre dvoch v luxusných kabínach Biedermeier a Jugendstil. Prenájom jedného vagónika stojí na hodinu 260 eur. Vstup pre dospelých je 7,50 eura. Pre štvorčlennú rodinu stojí vstup 19 eur, pre deti od 3 rokov 3 eurá. Od mája do konca septembra je viedenský Práter otvorený od 9.00 do 24.00.

Na tento rok pripravil Práter množstvo nových atrakcií

r Volare the flying coaster, Starflyer či tajomné Senzórium. Na začiatku šou v Senzóriu sa návštevníci nachádzajú vo vzdialenej galaxii, odkiaľ sa približujú k Zemi a podnikajú cesty rôznymi epochami planéty Zem od minulosti cez súčasnosť do budúcnosti.

r Od apríla sa do Prátra vrátil aj najstarší kolotoč (1912), ktorý v roku 2001 odpredali do Nemecka.

r Každý štvrtok od 19.00 sa v Prátri hrá divadlo. V repertoári sú typické príbehy z Prátra. Predstavenia budú prístupné do 16. septembra v pešej zóne na ulici Ausstellungsstraße.

Za 65 eur možno získať zošit, oprávňujúci návštevníka stráviť v Prátri viac dní. Zľavy sú nielen na akcie, ale aj na občerstvenie. Deti majú zas svoj cestovný pas, tzv. Praterpass, ktorý obdržia priamo v Prátri u niektorého z prevádzkovateľov atrakcií. Do pasu si môžu dať opečiatkovať uskutočnené jazdy. Ak sú všetky políčka opečiatkované, dostávajú sa do zlosovania o zaujímavé ceny, ktoré prebehne počas akcie Praterrummel 21. augusta na slávnostnej tribúne pri Obrovskom kolese. Vyhrať možno rodinnú dovolenku v klube Magic Life, letenky od spoločnosti Lauda Air a ďalšie prekvapenia.pripravila compress - Kancelária mesta Viedeň