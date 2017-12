Viedeň

Hüllerove panoramatické fotografie ukazujú Kubu zo všetkých stránVo viedenskom Dome energie Wien Energie Haus prezentuje Lukas M. Hüller svoje panoramatické fotografie, zobrazujúce každodenný život Kuby. Vo svojich veľkoformátových prácach portrétuje ...

6. aug 2004 o 0:00

Pablo Picasso. Femme assise `a l' écharpe verte.1960, Múzeum moderného umenia MUMOK.

FOTO - VBK WIEN 2004



Hüllerove panoramatické fotografie ukazujú Kubu zo všetkých stránVo viedenskom Dome energie Wien Energie Haus prezentuje Lukas M. Hüller svoje panoramatické fotografie, zobrazujúce každodenný život Kuby. Vo svojich veľkoformátových prácach portrétuje legendárne osobnosti kubánskej kultúry, medzi inými Che Guevarovho fotografa Alberta Kordu alebo hudobníka Ibrahima Ferrera a už zosnulého Compaya Segunda. Portréty kubánskych hudobníkov tvoria ťažisko výstavy.

"Hra s časom je to, čo ma zaujíma," vysvetľuje Hüller, "nie moment, ale časový úsek." Snímky portrétu Che Guevarovho fotografa Albertu Korda, raz sediaceho, raz stojaceho vo svojej izbe či opierajúceho sa o bar, odrážajú túto intenciu fotografa.

Výnimočné na umelcových fotografiách sú jeho motívy, zachytávajúce na niekoľkometrových fotografických pásoch všetky svetové strany. Z technického hľadiska to umožňuje rotačná kamera, ktorá môže urobiť viac 360-stupňových otáčok, čím sa značne predlžuje i časový faktor. Jeden záber môže tak trvať dve sekundy alebo niekoľko hodín. Výsledkom sú panoramatické fotografie.

Výstava Kubánske impresie je vo Wien Energie Haus na Mariahilfer Strasse 63. Potrvá do 24. septembra.

Návštevníci si ju môžu pozrieť zdarma v pondelok až stredu od 9.00 do 18.00, vo štvrtok do 20.00 a v piatok do 15.00 .

Múzeum moderného umenia stavilo na klasiku Múzeum moderného umenia MUMOK (na snímke dole) sprístupnilo od 31. júla výstavu s názvom "Klasická moderna. Kandinskij, Klee, Magritte". Približuje podstatné smery i umelcov heroického obdobia moderny od roku 1900 až do 1960. "MUMOK vlastní jedinečnú zbierku kritickej moderny v Rakúsku a týmto zohráva významnú úlohu v sprostredkovaní medzinárodných dejín umenia prvej polovice 20. storočia," hovorí o význame tejto expozície riaditeľ múzea Edelbert Köb. Vystavené sú významné diela Reného Magritta, Františka Kupku, Henriho Matissa, Mondriana, Pabla Picassa a ďalších.

Nová stála prehliadka Múzea moderného umenia obsahuje diela expresionistov Richarda Gerstla, Oskara Kokoschku, Ernsta Ludwiga Kirchnera, futuristov a kubistov Juana Grisa, Fernanda Legera, Giacoma Balla, ako i diela konštruktivistických tendencií Pieta Mondriana, Lásloa Moholy-Nagya, Vasilija Kandinského. Prezentácia zahŕňa i významné práce z umeleckých smerov ako nová večnosť, dadaizmus a surrealizmus (Christian Schad, Marcel Duchamp, Man Ray, Max Ernst, René Magritte, André Masson).

Múzeum moderného umenia so svojimi ostatnými expozíciami v komplexe MuseumsQuartier (Museumsplatz 1) je prístupné denne okrem pondelka od 10.00 do 18.00, vo štvrtok do 21.00.

KONCERTY VÁŽNEJ HUDBY

6. 8. Thomas Dolezal, Alfred Staudigl (Bach, Mozart, Händel), maltézsky kostol o 20.00

7. 8. Mozartov viedenský orchester, Musikverein o 20.15

Barok-Brass, Karlskirche o 20.15

Viedenský orchester v Hofburgu, Hofburg o 20.30

8. 8. Klavírny večer: Anika Vavicová, rodný dom Schuberta o 20.00

Mozartov ansámbel, Deutschordenhaus o 19.30

9. 8. Viedenská akadémia (Mozart), divadlo Theater an der Wien o 20.00

Stará hudba v St. Ruprechte (Mozart, Haydn), St. Ruprecht o 19.30

10. 8. Klavírne trio Swietly, Lichtental o 19.30

11. 8. Organový koncert Karla Maureena, Stephansdom o 20.00

12. 8. Organový koncert Jamesa Davida Christie (Franck, Ropartz, Vierne), Univerzitný kostol o 19.30

Mohawk Valley Chorus (Randal, Dunbar), kostol farnosti na Alserstrasse 17 o 19.00

ROCK, POP, DŽEZ A ETNO

ARENA, Baumgasse 80

6. 8. "sky& more" o 18.00

7. 8. "metal/hc" o 18.00

8. 8. "No Amoi punk" o 18.00

10. 8. Crüxshadows o 20.00

Café Concerto, Lerchenfeld Gürtel

6. 8. Paul Öller Sextet o 22.00

7. 8. Tam Tam d'Afrique o 21.00

10. 8. Jazz-Session: Stefan Brodsky o 21.00

12. 8. Kora Jaliya o 21.00

Flex, Donaukanal, Höhe Schottenring

6. 8. The Great Return of Underground Rock o 23.00

7. 8. Channel The Summer Session 2004 o 23.00

9. 8. DJ-set by "Carbon Imprints" o 23.00

10. 8. Special: Richie Hawtin o 22.30

11. 8. London Calling o 23.00

Dom hudby Haus der Musik, Seilerstätte 30

7. 8. Wolfgang Puschnig & Noel Akchoté o 20.00

Joe Zawinul's Birdland, hotel Vienna, Stadtpark

do 7. 8. Lyambiko o 21.00

8. 8. Outreach Orchestra o 21.00

od 10. 8. Frederic Galliano & The African Divas o 21.00

VYBRANÉ VÝSTAVY

Künstlerhaus, Karlsplatz 5:

do 25. 8. Born to be a star

Prírodovedné múzeum, Maria-Theresien-Platz

do 31. 8. Čarovné morské záhrady

Leopoldovo múzem, Museumsplatz 1

do 20. 9. Francisco de Goya

Kunst Haus Wien, Untere Weissgerberstrasse 13

do 26. 9. Niki de Saint Phalle

Wien Museum Karlsplatz, Karlsplatz

do 10. 10. Schiele a Roessler. Umelec a jeho podporovateľ. Umenie a networking na počiatku 20. storočia

Albertina, Albertinaplatz 1

do 10. 10. Michelangelo a jeho obdobie

Židovské múzeum mesta Viedeň, Dorotheergasse 11

do 31. 10. Viedeň, mesto židov. Svet tety Jolesovej

MUMOK - Múzeum moderného umenia, Museumsplatz 1

do 31. 10. Mike Kelly Tajomné

Lichtensteinovo múzeum, Fürstengasse 1

do 7. 11. Klasicizmus a biedermeier

Wien Museum Hermesvilla, Lainzer Tiergarten

do 1. 11. Chic - dámska móda 20. storočia

do 21. 11. Magické miesta. Viedenské ságy a mýty

Michelangelove kresby putujú Európou

Diela florentského majstra Michelangela Buonarrotiho (1475 - 1564) boli a sú merítkom v umení. Aktuálna výstava v Albertine sa venuje Michelangelovmu obdobiu tvorby v rokoch 1490 až 1565 od vrcholiacej renesancie po manierizmus. Medzi asi stovkou diel nájdeme Michelangelove kresby, ale aj významné práce jeho talianskych súčasníkov, niekoľko rytín, drevorezieb a perokresieb vo vlastníctve Albertiny. Stredobodom výstavy sú štúdie aktov a postáv, ale aj menej známe portréty. Výstavu už obdivovali priaznivci umenia v Benátkach a od 15. novembra bude dielo Michelangela a jeho doby vystavené v Bilbau.

Výstava potrvá do 24. októbra. Viedenská Albertina na námestí Albertinaplatz 1 je otvorená denne od 10.00 do 18.00, každú stredu do 21.00. Vstupné je 9 eur, rodinná vstupenka stojí 21 eur.