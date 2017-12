PRAHA

KLUBOVÉ VEČERY

30. júl 2004 o 0:00

A ŠTÚDIO RUBÍN

30. 7. Storm (Rock) o 21.00

31. 7. Jazz In Rub - Inn o 22.00

1. 8. Jazz In Rub - Inn o 21.30

5. 8. Acoustic Noise Band (Gregor/Dvořák) o 21.00

FUTURUM MUSIC BAR

30. a 31. 7. 80's & 90's Party o 21.00

DIVADLO ARCHA

30. a 31. 7. Holy Body Tattoo & Tiger Lillies: Circa o 20.00

1. 8. The Tiger Lillies o 21.00

LUCERNA MUSIC BAR

30. a 31. 7. Pop 80's & 90's Video Party o 21.00

LOĎ KOTVA

30. 7. Jazz Boat: Ivan Audes Trio o 20.30

31. 7. Jazz Boat: Vít Švec Trio o 20.30

1. 8. Jazz Boat: Vesna Cáceres Band o 20.30

3. 8. Jazz Boat: Latin Wave o 20.30

4. 8. Jazz Boat: Vesna Cáceres Band o 20.30

5. 8. Jazz Boat: Jazz Revue o 20.30

MALOSTRANSKÁ BESEDA

30. 7. Eggnoise o 21.30

REDUTA JAZZ CLUB

30. 7. Šavle Meče o 21.30

31. 7. Impuls o 21.30

1. 8. Jana Koubková & EU Band o 21.30

2. 8. Gera Band o 21.30

3. 8. Jazz Efterrätt o 21.30

4. 8. Latin Wave + Juan Mortimer o 21.30

5. 8. Jazz Quartet Martina Kratochvíla o 21.30

PALÁC AKROPOLIS - DIVADELNÍ BAR

30. 7. Face 2 Face o 23.00

31. 7. Endziel Goes To Praha Night o 23.00

1. 8. Pro Sound System o 23.00

2. 8. Viva La Musica! o 23.00

3. 8. Tuesday Rap o 23.00

4. 8. Liquid Grooves o 23.00

5. 8. DJs Fun + Groof o 23.00

ROXY

30. 7. Monster Funky

31. 7. Visage

VÁŽNA HUDBA

BAROKOVÁ KNIŽNÁ SÁLA

30. 7. Vivaldi, Mozart o 18.30

30. 7. Jesus Christ Superstar o 20.30

31. 7. The Best Of World Musicals o 20.00

1. 8. The Best Of World Musicals o 18.30

1. 8. The Best Of Classic o 20.30

2. 8. Ave Maria o 18.30

2. 8. Jesus Christ Superstar o 20.30

3. 8. The Best Of World Musicals o 18.30

3. 8. Vivaldi, Mozart o 20.30

4. 8. The Best Of World Musicals o 18.30

4. 8. Ave Maria o 20.30

5. 8. The Best Of Classic o 18.30

5. 8. The Best Of World Musicals o 20.30

PRAŽSKÝ HRAD - BAZILIKA SV. JIŘÍ

30. a 31. 7. Baroque Ensemble o 17.30

2. 8. Castle Gala Concert: 75 minút klasickej vážnej hudby o 17.30

3. 8. Virtuosi Pragenses o 17.30

5. 8. Concertino Praha - Ensemble o 17.30

DIVADLÁ

PRAŽSKÝ HRAD - NEJVYŠŠÍ PURKRABSTVÍ

30. 7. - 5. 8. Hamlet o 20.30

KLUB LÁVKA

3. - 5. 8. Caveman o 20.00

STAVOVSKÉ DIVADLO

30. 7. - 5. 8. Don Giovanni o 20.00

DIVADLO PONEC

30. 7. Tanec a divadlo v 21. storočí o 20.30

31. 7. Prostor v improvizaci II. o 18.00

DIVADLO TA FANTASTIKA

30. a 31. 7. Aspect Of Alice o 21.30

1. - 5. 8. Aspect Of Alice o 21.30

MÔŽETE SA TEŠIŤ

T- MOBILE ARÉNA

5. 9. James Brown

9. 9. Sarah Brightman

25. 9. Rush (jv)

V Prahe je otvorená brána do stredovekuBrána do stredoveku je otvorená. Týmto nápisom víta návštevníkov Múzeum stredoveku v Prahe. Vôbec však nejde o metaforu. Návštevníci sa pred vstupom najprv musia obliecť do dobového kostýmu. Až vtedy im dovolia sledovať rytierske súboje na život a na smrť, odohrávajúce sa v gotických komnatách, vstúpiť do mučiarne a pozrieť sa katovi pod kuklu či posedieť si v stredovekej krčme pri medovine. (Ak by sa vám zapáčila atmosféra stredovekých kostýmov a rytierskych cností, v múzeu možno usporiadať svadbu, samozrejme, podľa stredovekých obyčají.)

Múzeum stredoveku sa nachádza na Jilskej 22 v Prahe 1. Je otvorené denne od 14. do 17. hodiny. Vstupné s programom je pre dospelých 280 a pre deti 220 českých korún. Lístky bez programu stoja 60 a 50 českých korún. Viac informácií možno nájsť na adrese www.ceskystredovek.cz. (jop)

FOTO - WWW.CESKZSTREDOVEK.CY

Dvořák pod Smetanovou taktovkouFakt, že obaja velikáni českej hudby Bedřich Smetana a Antonín Dvořák sa poznali z čias Prozatímního divadla, mnoho ľudí nepozná. Keď Dvořáka zo dňa na deň preslávili Slovanské tance, ich cesty sa rozišli. Smetana v roku 1874 stratil sluch, a preto musel z dirigentského postu odísť. Usadil sa v horárni v dedinke Jabkenice, kde pokračoval v tvorbe. Z Dvořáka sa stal riaditeľ hudobného konzervatória v New Yorku a svetoznámy skladateľ. Dnes, po vyše sto rokoch, majú obaja svoje múzeum v Prahe. V tom Dvořákovom môžu návštevníci vidieť okrem fotografií a rozsiahlej dokumentácie aj skladateľovu posmrtnú masku a odliatok ruky. Smetanovo múzeum sa zas môže pochváliť súborom umelcových portrétov v rôznorodej interpretácii.

Múzeum Antonína Dvořáka (na snímke) možno nájsť na ulici Ke Karlovu 20 v Prahe 2. Je otvorené denne okrem pondelka od 10. do 17. hodiny. Vstupné je 40 českých korún.

Múzeum Bedřicha Smetanu sa nachádza na ulici Novotného lávka 1 v Prahe 1. Otvorené je denne okrem utorka od 10.00 do 17.00. Vstupné je 50 českých korún. (jop)

FOTO - WWW.ANTONINDVORAK2004.CZ