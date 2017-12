VIEDEŇ

LETNÉ KINÁ

30. júl 2004 o 0:00

Kino pod hviezdami, letné kino pod holým nebom v Augartene, začiatky vždy o 21.30 hod., gastronómia od 17.00 hod.

30. 7. Blow-Up (Michelangelo Antonioni, UK/I, 1996)

31. 7. Y tu mamá también (Alfonso Cuarón, Mex./USA, 2001)

1. 8. The Black Cat (Edgar G. Ulmer, USA, 1934)

2. 8. The Man Without a past (Aki Kaurismäki, Fin/D/F, 2002)

3. 8. The Ladykiller (Alexander Mackendrick, UK, 1955)

4. 8. Un chien andalou & L'age d'or (Luis Buňuel, F, 1929, 1930)

5. 8. The Drauhtsman's Contract (Peter Greenaway, USA, 1982)

Letné kino Filmového archívu Rakúska, Obere Augartenstrasse 1, denne o 19.00 v stanovom kine a o 21.30 hod. pod holým nebom

Filmy Stredomoria. S dôrazom na španielske, talianske a francúzske filmy

30. 7. Cesar a Razalia (R. Claude Sautet) o 21.30

31. 7. La Dolce Vita (F. Fellini, 1959) o 21.30

1. 8. El sueno de Ibiza o 19.00 h

2. 8. Tristana (Luis Buňuel, 1970) o 19.00

4. 8. Nebezpečné známosti (Roger Vadim, 1959) o 19.00

4. 8. Mesto žien (F. Fellini, 1980) o 21.30

5. 8. Ukradnuté deti (Gianni Amelio, 1991) o 19.00

5. 8. Time of the Gypsies (Emir Kusturica, 1989)

VYBRANÉ VÝSTAVY

Künstlerhaus, Karlsplatz 5

do 25. 8. Born to be a star

Prírodovedné múzeum, Maria-Theresien-Platz

do 31. 8. Čarovné morské záhrady

Leopoldovo múzeum,

Museumsplatz 1

do 20. 9. Francisco de Goya

Kunst Haus Wien, Untere Weissgerberstrasse 13

do 26. 9. Niki de Saint Phalle

Wien Museum Karlsplatz, Karlsplatz

do 10. 10. Schiele a Roessler. Umelec a jeho podporovateľ. Umenie a networking na počiatku 20. storočia

Albertina, Albertinaplatz 1

do 10. 10. Michelangelo a jeho obdobie

Židovské múzeum mesta Viedeň, Dorotheergasse 11

do 31. 10. Viedeň, mesto židov. Svet tety Jolesovej

MUMOK - múzeum moderného umenia, Museumsplatz 1

do 31. 10. Mike Kelly - Tajomné

Lichtensteinovo múzeum, Fürstengasse 1

do 7. 11. Klasicizmus a biedermeier

Wien Museum Hermesvilla, Lainzer Tiergarten

do 1. 11. Chic - dámska móda 20. storočia

do 21. 11. Magické miesta. Viedenské ságy a mýty

V Prátri sa dá na kolotočoch cestovať na pasSymbolom Prátra je 152-ročné Obrovské koleso, známy Riesenrad (priemer 61 metrov, výška takmer 65 m). Toto ruské kolo bolo postavené v roku 1897 pri príležitosti 50. výročia nástupu cisára Františka Jozefa I. na trón. Od roku 1947 ponúka pätnásť kabín návštevníkovi nevšedný pohľad na rakúsku metropolu z výšky. Vybrať si možno všetko - od krátkych jázd po malé oslavy, tlačové konferencie alebo romantickú večeru pre dvoch v luxusných kabínach Biedermeier a Jugendstil. Prenájom jedného vagónika stojí na hodinu 260 eur. Vstup pre dospelých je 7,50 eura. Pre štvorčlennú rodinu stojí vstup 19 eur, pre deti od 3 rokov 3 eurá. Od mája do konca septembra je viedenský Práter otvorený od 9.00 do 24.00.

Na tento rok pripravil Práter množstvo nových atrakcií

* Volare the flying coaster, Starflyer či tajomné Senzórium. Na začiatku šou v Senzóriu sa návštevníci nachádzajú vo vzdialenej galaxii, odkiaľ sa približujú k Zemi a podnikajú cesty rôznymi epochami planéty Zem od minulosti cez súčasnosť do budúcnosti.

* Od apríla sa do Prátra vrátil aj najstarší kolotoč (1912), ktorý v roku 2001 odpredali do Nemecka.

* Každý štvrtok od 19.00 sa v Prátri hrá divadlo. V repertoári sú typické príbehy z Prátra. Predstavenia budú prístupné do 16. septembra v pešej zóne na ulici Ausstellungsstraße.

Festival na námestí ponúka ukážky z opier aj z filmovLetná sezóna v metropole Rakúska láka domácich i zahraničných návštevníkov aj zaujímavými festivalmi a inými podujatiami, ku ktorým patrí už tradične Viedenský hudobno-filmový festival na námestí Rathausplatz.

Pred kulisou viedenskej radnice si môžu priaznivci hudby denne až do piateho septembra pozrieť zdarma na obrovskej obrazovke opery, koncerty s hviezdnym obsadením i záznamy džezových koncertov. K vrcholom bude patriť novoročný koncert Viedenských filharmonikov (1. augusta), baletné filmy, temperamentné operety, ako aj diela veľkých operných komponistov.

Okolo vysvietenej radnice hlavného mesta sú pripravené desiatky stánkov s lahôdkami z celého sveta - čínskymi rezancami, originálnymi americkými cheesburgermi či viedenskými palacinkami. Medzinárodné pochúťky prispejú k dokonalej pohode pri sledovaní filmovo-hudobného programu pod holým nebom. Na Radničnom námestí sa premieta po zotmení, občerstvenie je k dispozícii od 11.00 do 24.00.

Program na najbližšie dni:

30. 7. Balet: "Paquita"

31. 7. Verdi: Othello

1. 8. Novoročný koncert 2004

3. 8. Galakoncert zo Sv. Peterburgu

4. 8. Verdi: Nabucco

5. 8. Dvořák: Symfónia č. 8 & Čajkovskij: Symfónia č. 5

Výstava Riviéra na Dunaji približuje kúpaliskoMalá rakúska obec Kritzendorf je od Viedne vzdialená pätnásť kilometrov a v štyridsiatych rokoch minulého storočia ju preslávilo kúpalisko Strombad Kritzendorf.

Okolo roku 1930 bolo dunajské kúpalisko Kritzendorf také obľúbené, že sa tam cez víkend prišlo zotaviť až pätnásťtisíc hostí. Kritzendorf bol synonymom letnej erotiky, neviazanej kultúry tela a mondénnym rajom kúpania. Hostia tu snívali o riviére a letnú kolóniu nazývali Krize-les-bains.

V roku 1938 však následkom pripojenia Rakúska k Nemeckej ríši prišlo k radikálnemu rezu - osemdesiat percent letných domčekov bolo vyvlastnených ako židovské vlastníctvo. Pri vchode na kúpalisko sa dokonca objavil nápis Židom vstup zakázaný!

Druhá svetová vojna znamenala koniec tohto módneho kúpaliska na Dunaji. Hoci po vojne vyvlastnil starosta obce toto kúpalisko a odovzdal jeho majetok pôvodným vlastníkom, málokto z pôvodných majiteľov sa vrátil nazad. Legendou zostalo kúpalisko Kritzendorf dodnes, pripomína raj s romantikou dunajských luhov. Povodeň pred dvoma rokmi zanechala v Kritzendorfe zničujúce stopy: dvojmetrová voda natiekla do letných domčekov a zostali po nej tony blata.

Výstava prezentuje objekty zo súkromných zbierok v Kritzendorfe, Viedni, Steyri i z fondu Viedenského múzea. Nájdete ju do 26. septembra na námestí Karlsplatz, od utorka do nedele od 9.00 do 18.00. Vstup je voľný.

Labutí krk a zlatá krepina do 18. septembra vo ViedniPoetické pojmy labutí krk a zlatá krepina by sme dnes už ťažko spájali s kočmi. Viedenská akadémia výtvarných umení hosťuje v súčasnosti vo Wagenburgu na zámku Schönbrunn a prezentuje tu do 18. septembra rovnomennú výstavu. Nezvyčajný názov charakterizuje tému výstavy súčasných umelcov, ktorí sa nechali inšpirovať krásou a skrytými posolstvami cisárskych vozidiel.

Labutím krkom sa nazýval elegantný oblúk, ktorým boli vybavené dlhé luxusné koče. Zlatá krepina bola šnúra s maličkými očkami a kvetmi, ktorá zdobila strapce na mieste kočiša a vnútro koča. Wagenburg patrí k Umeleckohistorickému múzeu a má jednu z najvýznamnejších zbierok kočov na svete. Viac ako 60 kočov, sediel a saní pochádza z obdobia baroka po roku 1918.

Wagenburg sa nachádza na zámku Schönbrunn, v bývalej zimnej jazdeckej škole, kam jazdí metro U4. Wagenburg je otvorený do októbra denne od 9.00 do 18.00, v zimnom období od 10.00 do 16.00. Vstupné je 4,50 eura, rodinná vstupenka stojí 9 eur.