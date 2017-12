Pierce Brosnan je vďaka negatívnym skúsenostiam zo školy dobrým otcom

Los Angeles 29. novembra (TASR) - Hollywoodskeho herca Piercea Brosnana stále strašia spomienky na to, ako ho v škole bili.

29. nov 2001 o 15:12 TASR

Podľa vlastných slov nikdy nezabudne na ľudí, ktorí mu ubližovali počas štúdia na írskej katolíckej škole.

Filmový James Bond je presvedčený, že v dôsledku tejto negatívnej skúsenosti sa snaží byť dobrým otcom, aby jeho deti nikdy nič podobné nezažili.

"Je to niečo, na čo do konca života nezabudnete. Teraz som presvedčený, že som najlepším otcom, akého by si deti mohli priať," tvrdí 48-ročný otec piatich detí.