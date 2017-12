Tvorcovia komediálneho seriálu Priatelia možno nakrútia ďalšiu sériu

29. nov 2001 o 15:49 TASR

New York 29. novembra (TASR) - Tvorcovia amerického komediálneho seriálu Priatelia budú možno pokračovať v nakrúcaní ďalšej série, závisí to však od hercov.

O sérii, ktorá v súčasnosti beží na amerických televíznych obrazovkách, sa dlho hovorilo ako o poslednej. Teraz sa však vedie diskusia o tom, že by sa mohlo v nakrúcaní pokračovať, keďže seriál má veľmi dobrý ohlas u televíznych divákov po celom svete.

Šéf televíznej stanice NBC Jeff Zucker však tvrdí, že ak budú herci ochotní pokračovať v nakrúcaní ďalších častí, nedostanú vyšší honorár ako doteraz, čiže 750.000 amerických dolárov za epizódu.

"V skutočnosti to nie je dohoda, ale rozhodnutie. Vedia, koľko peňazí môžu zarobiť. Je to veľa peňazí a mali by sa rozhodnúť, či sa chcú vrátiť späť. Teraz je to skutočne v ich rukách," tvrdí Zucker.