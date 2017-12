Aretha Franklinová obvinila bulvárny magazín z očierňovania

29. nov 2001 o 16:14 TASR

Detroit 29. novembra (TASR) - Americká speváčka Aretha Franklinová obvinila bulvárny časopis Star, že uverejnením článku o jej závislosti na alkohole utrpela jej popularita.

Speváčkini právnici podali v stredu žalobu proti magazínu, ktorý vydáva spoločnosť American Media. Článok z decembra minulého roku ju podľa advokátov očiernil a hviezda soulovej a rhythmďnďbluesovej hudby požaduje odškodné vo výške 50 miliónov dolárov.

Speváčka vraj kvôli alkoholizmu odvolala viaceré koncerty a táto závislosť ohrozuje jej zdravie a kariéru. Podľa slov jedného z právnikov sa Franklinová pokúšala presvedčiť časopis, aby článok stiahli. Hoci magazín vyhovel jej žiadosti, nový článok bol v skutočnosti len inou verziou pôvodného.

Hovorca spoločnosti American Media tvrdí, že nikto zo spoločnosti si súdne spisy nečítal a preto sa nemôže k prípadu vyjadriť.

Päťdesiatdeväťročná Franklinová sa preslávila zbierkou úspešných platní, ktoré nahrala v 60. a 70. rokoch. Medzi jej hity patria skladby ako napríklad Respect a Do Right Woman, Do Right Man. Rodáčka z Detroitu je zároveň prvou ženou - interpretkou, ktorá bola uvedená do Dvorany slávy rockďnďrollu.