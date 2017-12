Mick Jagger a Paul McCartney netromfli mládežníckych kolegov

Los Angeles 29. novembra (TASR) - Rock and roll nikdy nezomrie, pokým budú Mick Jagger a Paul McCartney skladať piesne - ich najnovšie albumy však veľký úspech v americkom rebríčku najpredávanejších albumov nezaznamenali.

Mladá kultúra zahnala tieto hudobné legendy späť do 60. rokov a postavila ich do tieňa novej generácie popových princezien alebo tínedžerských rockerov.

Jaggerov nový album Goddess in the Doorway debutoval na 39. mieste v rebríčku najpredávanejších albumov so 68.000 predanými nosičmi v prvom týždni. Týždeň pred ním McCartneyho zbierka Driving Rain skončila na 26. pozícii so 66.000 predanými albumami. Odvtedy však klesla až na 65. priečku. Na rozdiel od nich sa floridské rockové trio Creed tento týždeň dostalo s albumom Weathered na vrchol rebríčka s 887.000 predanými albumami.

Zo starších interpretov sa relatívne dobre drží Bob Dylan a kapela Pink Floyd, hoci ani náhodou neohrozujú pozíciu "Britney Spearsovej and company". Pink Floyd predali za tri týždne viac ako 460.000 albumov zbierky Echoes - The Best of Pink Floyd a Dylanov album Love and Theft dosiahol tento počet po 11 týždňoch od jeho uvedenia na trh.

Mládež, ktorá si pred 20 - 30 rokmi kupovala platne, sa dnes chytá za hlavu, keď počúva hudbu typu Limp Bizkit alebo System of a Down. Trh je v týchto dňoch zaplavený tínedžermi, ktorí sa zameriavajú na alternatívny rock alebo vyrábajú "popové ničotnosti", tvrdia experti hudobného priemyslu.

