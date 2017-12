Tri dni s festivalom Resistance

BRATISLAVA - Kým počas najbližšieho piatku, soboty a nedele sa bude v Banskej Bystrici oslavovať výročie Slovenského národného povstania, v Bratislave sa uskutoční medzinárodný hudobný festival Resistance. Podobnosť oboch akcií sa však nekončí len ich ...

26. aug 2004 o 10:00 Oliver Rehák

Jedným z najväčších lákadiel je "iný" drum'n'bass v podaní nemeckej formácie Panacea. FOTO - KREGIMKLUB.DE



BRATISLAVA - Kým počas najbližšieho piatku, soboty a nedele sa bude v Banskej Bystrici oslavovať výročie Slovenského národného povstania, v Bratislave sa uskutoční medzinárodný hudobný festival Resistance. Podobnosť oboch akcií sa však nekončí len ich dátumom a názvom.

Kým pred šesťdesiatimi rokmi začala časť Slovákov aktívne bojovať proti fašizmu, dnes sa niekoľko hudobníkov vymedzuje voči masovej kultúre. "Tento festival je produktom ľudí, ktorí nesúhlasia alebo sa nestotožňujú s realitou kontrolovaného sveta, či už v oblasti politickej, alebo ekonomickej. Resistance je výber najpopulárnejších a najlepších kapiel a jednotlivcov z európskej nekomerčnej elektronickej scény, hlboko ukrytej pod prikrývkou komerčného nánosu. Bude to prvá ukážka tejto scény na Slovensku," uvádzajú organizátori v liste, ktorí rozoslali elektronickou poštou.

Za festivalovým maratónom, ktorý sa začína v DK Zrkadlový háj už v piatok v obedňajších hodinách a skončí až v nedeľu v noci, stojí tím ľudí z celej Európy, medzi nimi aj členovia známej skupiny Jesus Underground Band, ktorí sa presťahovali pred niekoľkými rokmi do Londýna. Práve metropola Veľkej Británie je miestom, kde sa darí žánrom a štýlom ako digital hardcore, gabba, industrial, noise či drill and base. Mnohí hudobníci spomedzi päťdesiatky účinkujúcich na Resistance v Londýne pravidelne hrávajú, miestne vychytené kluby ako Slime Light či Sick And Twisted posielajú na Slovensko svojich rezidentných dídžejov.

Sympatické na akcii, ktorú ako jednu z mála na Slovensku zaregistrovala aj mienkotvorná zahraničná hudobná tlač, je aj to, že popri na scéne už zavedených menách ako sú nemeckí Panacea, NoiseCamp z Rakúska, Švajčiar Jérôme Soudan alias Mimetic a ďalší, predstaví aj domácu špičku (Einleitungszeit, Ľahká múza, Urbanfailure vs. Rbnx / Urbsounds, Jamka a Poo). Podrobné informácie a presný program nájdete na www.resistancefestival.sk .