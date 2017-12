Ruslana preslávila Ukrajinu divokým tancom

Wild Dance Just maybe Im crazy, The world spins round and round and round shi-di-ri-di-duy, shi-di-ri-di-da-na I want you to want me as I dance Round and round and round shi-di-ri-di-duy, shi-di-ri-di-da-na Forever and ever go, go, go wild dancers!! Day-na-day-na Wanna be loved Day-na Gonna take my wild chances Day-na-day-na Freedom above Day-na-da-na-da Im wildndancing Hey! Desire Inside you My head spins round and round and round shi-di-ri-di-duy, shi-di-ri-di-da-na I want you to want me So I dance round and round and round Hey, shi-di-duy, shi-di-ri-di-da-na Forever and ever Go, go, go wild dancers!! Dance forever, come and be mine, Dance together, till the end of time Dance together go, go, go wild dancers!!

Divoký tanec Možno som len blázon svet sa točí dokola dokola dokola ši-di-ri-di-duj, ši-di-ri-di-da-na Chcem, aby si ma chcel keď tancujem dokola a dokola a dokola ši-di-ri-di-duj, ši-di-ri-di-da-na Vždy a stále poďme, poďme, poďme divokí tanečníci!! Dej-na-dej-na Chcem byť milovaná Dej-na Využi moje divoké šance Dej-na dej-na Sloboda nadovšetko Dej-na-da-na-da Som divoká a tancujem Hej! Túžba v tebe Moja hlava sa točí dokola a dokola a dokola ši-di-ri-di-duj, ši-di-ri-di-da-na Chcem aby si ma chcel Tak tancujem dokola a dokola a dokola Navždy a vždy poď, poď, poď divoko tancovať!! Tancujme navždy, poď a buď môj Tancujme spolu, až naveky vekov Tancujme spolu, poď, poď, poď!!