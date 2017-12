PRAHA

Peniaze z hry vo Švandovom divadle poputujú na charituLeto hereckých osobností je charitatívny program, z ktorého finančný výťažok pôjde na konto Ústavu sociálnej starostlivosti v Psaroch. Uskutoční sa 30. augusta v priestoroch realistického Švandovho ..

27. aug 2004 o 0:00

Peniaze z hry vo Švandovom divadle poputujú na charituLeto hereckých osobností je charitatívny program, z ktorého finančný výťažok pôjde na konto Ústavu sociálnej starostlivosti v Psaroch. Uskutoční sa 30. augusta v priestoroch realistického Švandovho divadla.

Na programe je severská dráma Ingmara Bergmana Jesenná sonáta o dramatickom vzťahu matky a dcéry, ktoré stvárnia Daniela Kolářová a Barbora Kodetová (na snímke).

Vystúpenie sa začína o siedmej hodine večer, lístky kúpite v pokladni každý deň od 14. hodiny alebo na pokladna@ svandovodivadlo.cz. Lístky majú špeciálnu zľavnenú cenu, stoja od 280 do 365 českých korún. Študenti a dôchodcovia majú 20% zľavu. Divadlo sa nachádza na Štefánikovej 57. Spojením je metro, trasa B alebo električky č. 6, 9, 12, 22, 23.

(saš)

Na Výstavisku sa bude krstiť Langerovej album a predvádzať extrémny športPrvý samostatný koncert víťazky českej Superstar Anety Langerovej sa uskutoční 31. augusta o pol ôsmej večer na Výstavisku. Speváčka sa spolu so skupinami Divokej Bill, Tři sestry a Ready Kirken chystá pokrstiť debutový album, ktorý bude na koncerte po prvýkrát v predaji za zvýhodnenú cenu.

Na akcii nazvanej Nokia Wave Jam prebehne tiež od 17. hodiny autogramiáda, motokrosová šou a exhibícia na skejtbordoch a bicykloch.

Vstupenky si zakúpite v pokladni na Výstavisku každý utorok a piatok od 14. hodiny a na tel. č. 0420 2010 3204. Dopravným spojením sú električky č. 10, 14, 17, 33. (saš)

DIVADLÁ

ŠVANDOVO DIVADLO - VEĽKÁ SÁLA

27. 8. - 2. 9. Madame Melville o 19.00

ŠVANDOVO DIVADLO - ŠTÚDIO

30. 8. Leto hereckých osobností: Jesenná sonáta o 19.00

1. a 2. 9. Jesenná sonáta o 19.00

KLUB LÁVKA

29. - 31. 8. Caveman o 20.00

1. a 2. 9. Caveman o 20.00

NÁRODNÉ DIVADLO

1. 9. Carmen o 19.00

2. 9. Coriolanus o 19.00

ŠTÁTNA OPERA

27. 8. Aida - Verdi festival o 20.00

28. 8. Trubadúr - Verdi festival o 20.00

29. 8. Maškarný ples - Verdi festival o 20.00

31. 8. Aida - Verdi festival o 20.00

STAVOVSKÉ DIVADLO

27. - 29. 8. Don Giovanni o 20.00

2. 9. Figarova svadba o 19.00

DIVADLO V CELETNÉ

1. 9. Veselé skoky na hlavu! o 17.00

DIVADLO BROADWAY

27. 8. Fantasy Travellers o 19.00

30. 8. Fantasy Travellers o 19.00

DIVADLO METRO - BLACK THEATRE

27. a 28. 8. Anatomy of the Kiss o 20.00

30. 8. - 2. 9. Quo vadis o 20.00

LATERNA MAGIKA

27. a 28. 8. Graffiti o 20.00

28. 8. Graffiti o 17.00

30. a 31. 8. Graffiti o 20.00

1. a 2. 9. Kúzelný cirkus o 20.00

KLUBOVÉ VEČERY A KONCERTY

VAGON CLUB

27. 8. Reggae Party

27. 8. ECHT!

28. 8. Rockotéka radia Beat

28. 8. Tshikuna

29. 8. Marty Hall

30. 8. Jam session

31. 8. Nahoře pes + Davidoff

1. 9. Sto zvířat

2. 9. Jimi Čert

MATRIX KLUB

27. 8. Techno Irrigation

28. 8. Dilema (SK)

1. 9. Koncert - Baron Black & King Kalabash...

2. 9. Koncert - ObříSka, BandaSka (Ska)

VÝSTAVISKO PRAHA

31. 8. Nokia Wave Jam 04 - Aneta Langerová o 17.00

LOĎ KOTVA

27. 8. Jazz Boat: Jazz Revue o 20.30

28. a 29. 8. Jazz Boat: Svatobor Macák Quartet o 20.30

31. 8. Jazz Boat: Jana Koubková & EU Band o 20.30

1. 9. Jazz Boat: Tomáš Křemák Quartet o 20.30

2. 9. Jazz Boat: Rythm Fantasy o 20.30

PALÁC AKROPOLIS - DIVADELNÍ BAR

27. 8. Nycafe Session 23.00

28. 8. Tchendos DJs 23.00

29. 8. Pro Sound System 23.00

30. 8. Viva La Musica! 23.00

31. 8. Tuesday Rap 23.00

ROCK CAFÉ

27. 8. "Rock Café Contest" 20.30

28. 8. DeMode (Depeche Mode Tribute) 20.30

29. 8. Music Bar

30. 8. "Hard-core, crossover, nu-metal night" 20.30

31. 8. "FreeZone": Chorea Minor a Memento Vitae 20.30

VÁŽNA HUDBA

KLEMENTINUM - ZRKADLOVÁ SIEŇ

27. 8. Bohemia Saxophone Quartet o 17.00

27. 8. Komorní koncert o 20.00

28. 8. Musica Divina Praga o 17.00

28. 8. Czech Sax Quartet o 20.30

29. 8. Czech Sax Quartet o 20.30

30. 8. Bohemia Saxophone Quartet o 20.20

31. 8. Markéta Bechyňová, Roman Fojtíček o 17.00

31. 8. Housle, varhany o 20.00

1. 9. Musica Divina Praga o 20.00

2. 9. Stamicovo kvarteto o 18.30

PRAŽSKÝ HRAD - BAZILIKA SV. JIŘÍ

27. 8. The Best of Classic o 17.30

29. 8. A. Vivaldi - The Four Seasons o 17.30

30. 8. The Prague Royal Orchestra o 17.30

1. 9. The Prague Royal Orchestra o 17.30

2. 9. The Best of Classic o 17.30 (jv)