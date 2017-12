VIEDEŇ

Najstaršie bájne zviera Viedne je bazilišok v studniUrčité miesta vo Viedni považovali obyvatelia mesta za zvláštne, poukazovali na to rôzne povesti a dávne udalosti, ktoré nemali upadnúť do zabudnutia. Na týchto miestach sú aj dnes viditeľné znaky, napríklad obraz baziliška (na snímke) , palica v železe alebo tkáčka na kríži. Autori výstavy Magické miesta vybrali 14 magických miest vo Viedni a jej okolí a k tomu 20 povestí o nich. Na mnohé povesti a symboly sa časom zabudlo alebo boli premiestnené. Výstava vo viedenskom múzeu v Hermesovej vile nám tieto miesta pripomína.

* Napríklad palica v železe, ktorej pôvodný význam sa napriek rozsiahlym vedeckým výskumom dodnes nepodarilo presne určiť, je znakom cechu zámočníkov a do 18. storočia bola označovaná za mýtický stred mesta, za pupok Viedne.

* Dóm sv. Štefana býval údajne centrom stretnutí najrôznejších diablov - Springinkerla, Spirifankerla a Luziferla, ktorých uväznili jedného dňa do dodnes zachovanej klietky na severnej strane Dómu. Traja tattermani, ako ich tiež nazývali, však medzičasom opäť zmizli.

* K najstarším povestiam vo Viedni patrí rozprávanie o baziliškovi, ktorý prinášal nešťastie a od roku 1212 prebýval v hlbokej studni blízko Heiligenkreuzhofu. Dnes ho pripomína znak na dome na ulici Schönlaterngasse.

Hermesovu vilu nájdete pri viedenskej zoologickej záhrade Lainzer Tiergarten. Otvorená je od utorka do nedele od 10.00 do 18.00. Vstupné je 4 eurá, ale ak prídete v piatok predpoludním od 9.00 do 12.00, máte výstavu zdarma, 26. októbra je vstup na výstavu taktiež voľný.

Vstupenka na výstavu v Hermesovej vile oprávňuje navštíviť tajomnú kaplnku Virgila dvanásť metrov pod námestím Stephansplatz a fresky na ulici Tuchlaben 19 - nástenné maľby zo začiatku 15. storočia. Výstava Magické miesta potrvá do 21. novembra. Do Hermesovej vily sa dostanete metrom U4 - Hietzing, potom autobusmi 60 a 62 na ulicu Hermesstraße.

Tapisérie predstavujú Tobiášov príbehV pondelok sprístupní Umeleckohistorické múzeum vo Viedni svojim návštevníkom flámsku tapisériu zo 16. storočia.

Série tapisérií boli obľúbené v období renesancie. Vynikajúcej kvality boli najmä výrobky bruselských manufaktúr a od návrhára Barenta van Orleyho, ktorý prijal ako jeden z prvých flámskych umelcov talianske impulzy a zaviedol typický monumentálny štýl.

Aj vystavená séria scén z Knihy Tobiáš sa pripisuje tomuto umelcovi, patrí do fondu Umeleckohistorického múzea a má typické znaky tapisérií z prvej polovice 16. storočia. V ôsmich monumentálnych dielach stvárňuje tapiséria príbeh Tobiáša. Ten sa vysťahuje v sprievode archanjela Rafaela, aby zaplatil dlhy za svojho otca, ktorý oslepol. Na nebezpečnej ceste získava za ženu Sáru a následne vylieči svojho otca zo slepoty.

Po vyčistení a viacročnej konzervácii bude táto tapiséria prístupná verejnosti v Rakúsku po prvýkrát až do 17. októbra. Umeleckohistorické múzeum na Námestí Márie Terézie je otvorené od utorka do nedele v čase od 10.00 do 18.00. Vstupné je 10 eur vrátane audiosprievodcu, rodinná vstupenka stojí 20 eur.

Umelec Schiele a jeho podporovateľ RoesslerVzťah rakúskeho umeleckého fenoménu počiatku 20. storočia Egona Schieleho (1890 - 1918) a jeho podporovateľa Arthura Roesslera je stredobodom pozornosti výstavy vo Viedenskom múzeu Wien Museum . Výstava pod názvom "Schiele a Roessler. Umelec a jeho podporovateľ. Umenie a networking na počiatku 20. storočia" prezentuje Roesslerovu zbierku, významné diela Schieleho, ako i práce ďalších rakúskych majstrov vtedajšieho obdobia, napr. Gustava Klimta, Maxa Oppenheimera, Alfreda Kubina, Carryho Hausera.

Žurnalista a zberateľ umenia Arthur Roessler je považovaný za objaviteľa rakúskeho expresionistu Egona Schieleho. Počas ich desaťročného priateľstva, ukončeného náhlou smrťou umelca, Roessler neznámeho umelca podporoval v každom smere. Sprostredkovával mu obchodníkov a zberateľov umenia, pracoval ako manažér a agent, dohadzoval objednávky na portréty, rokoval a staral sa o jeho výstavy. Predovšetkým prostredníctvom publikačnej činnosti upútaval pozornosť na dielo Schieleho. Roessler motivoval mladého umelca, aby tvoril obrazy a grafiky malých formátov, ktoré sa dali dobre predávať predovšetkým na nemeckom trhu. Z tohto obdobia od roku 1910 pochádza i Roesslerova zbierka Schieleho diel, toho času najvzácnejšia za obdobia života umelca. Medzi vystavenými prácami sa nachádza i portrét Arthura Roesslera z roku 1910 (na snímke). Zbierka zahŕňa okolo 1400 umeleckých diel, ktorú Roessler v roku 1955 spolu so svojimi 70 publikovanými knihami venoval mestu Viedeň.

Výstava vo Viedenskom múzeu neprezentuje len významné maliarske práce Egona Schieleho z Roesslerovej pozostalosti a vzťah maliara a podporovateľa, ale zároveň poukazuje i na význam počiatočného networkingu v umelecko-zberateľskom svete na počiatku 20. storočia.

Wien Museum na námestí Karlsplatz je otvorené denne okrem pondelka od 9.00 do 18.00.

Letné nádvorie MuseumsQuartieru

Rozľahlé nádvorie komplexu múzeí Museums Quartier je obľúbeným letným miestom stretnutí a oddychu domácich Viedenčanov, ale i návštevníkov metropoly.

Nevšedná zmes architektúry múzeí, prepojená s centrálnym nádvorím, ponúka i toto leto príjemný oddych a zábavu. Až do 30. septembra si návštevníci okrem návštev umeleckých inštitúcií Leopoldovho múzea, Kunsthalle, Múzea moderného umenia MUMOK, TanzQuartieru, detského múzea ZOOM či Centra architektúry môžu posedieť i poležať na zvláštnych exteriérových, doružova ladených kreslách - ležadlách z dielne architektov Anny Popelkovej a Georga Poduschku. Rozmanitá ponuka kaviarní a reštaurácií - Café, Resturant Halle, Café Leopold a Kantína - dopĺňajú letnú náladu.

Nádvorie MuseumsQuartieru v lete, to je detský program, literárne večery, bowlingové dráhy pod holým nebom či víkendové večerné diskdžokejské sety pod názvom Weekend Sounds v prezentácii rádia FM4. Aj začiatočníci hry pentag si zdarma môžu vyskúšať svoju šikovnosť každý štvrtok a piatok podvečer.

Ďalšou letnou špecialitou MuseumsQuartieru sú dlhé večery umenia. Pod názvom Art Night im MQ si návštevníci za špeciálnu cenu lístku v hodnote 9 eur môžu každý druhý štvrtok v mesiaci prezrieť Leopoldovo múzeum, MUMOK a Kunsthalle a to až do konca septembra. Navyše majú zabezpečený i odborný výklad vo všetkých troch muzeálnych inštitúciách.

