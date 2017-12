CD

nové CD na trhu

30. aug 2004 o 12:00

Slavo Solovic: Cirostratus

Agentúra Pohoda/Divadelný ústav

Po niekoľkých scénických hudbách si mladý skladateľ Slavo Solovic (známy najmä zo spolupráce so skupinou Neuropa) v spolupráci s divadlom GunaGu trúfol na súčasnú operu. K absurdnému príbehu odohrávajúcemu sa na palube civilného lietadla Boeing v desaťtisícmetrovej výške Solovic nasamploval symfonický orchester a spolu s libretistom Viliamom Klimáčkom napísal niekoľko vydarených árií. Okrem hercov divadla si ich schuti zaspievali aj hostia Michal Kaščák a operná speváčka Eva Šušková.

Nothing But Swing trio & Stano Palúch

Hevhetia

Agilné košické vydavateľstvo po bachovskej klasike v podaní klaviristu Mikiho Skutu prichádza s novým titulom, tentoraz z oblasti džezu. Nothing But Swing trio koncertuje v stabilnom obsadení (Klaudius Kováč - klávesové nástroje, Róbert Ragan - kontrabas, Peter Solárik - bicie). Jeho členovia úzko spolupracujú s poľským saxofonistom Tomaszom Grzegorským, speváčkou Dášou Libiakovou a huslistom Stanislavom Palúchom. Práve posledný menovaný účinkuje ako hosť na ich druhej nahrávke, kde okrem džezových štandardov nájdete aj dve prearanžované ľudovky a dve pôvodné skladby členov tria.

Geri Allen: The Life of Song

Telarc/Divyd

Renomovaná americká klaviristka a skladateľka Geri Allenová sa v januári 2004 zavrela do štúdia s elitným rytmickým dvojzáprahom Dave Holland - kontrabas, Jack De Johnette - bicie a vzniklo jedenásť nových skladieb. Pianistka uvádza, že skladby sú reflexiou jej rodinného života a spirituality. Okrem pôvodných skladieb tu nájdete aj baladu Soul Eyes Mala Waldrona, v ktorej zvuk tria obohatili hosťujúcimi hráči na dychové nástroje. "Jeden kamarát mi raz povedal, že ‚život piesne' je fráza používaná hudobným priemyslom. Ja som však mala na mysli to, že hráme túto hudbu stále dokola a ona tým žije," hovorí Allenová.

Bonnie Prince Billy - Greatest Palace Music

Domino Recording/Wegart

Nechýbalo veľa a Američan Bonnie "Prince" Billy, vlastným menom Will Oldham mohol pokračovať v sľubne rozbehnutej hereckej dráhe. Veci sa však vyvinuli tak, že majiteľ bluesového hlasu sprevádzajúci sa na gitare v roku 1992 vydal pozoruhodnú debutovú skladbu Ohio River Boat Song a Neil Young i mnohí jeho poslucháči spozorneli. Album Greatest Palace Music je kolekcia najväčších "hitov" z tvorby Palace, čo bola značkou pod ktorou Oldham pôsobil v 90. rokoch, a ktorú spájali s antifolkovým hnutím. Nie je to však obyčajná výberovka - všetky piesne sú nahrané a naspievané nanovo a o ich výbere nerozhodol vydavateľ, ale fanúšikovia, ktorí mali možnosť internetového hlasovania. Nájdete tu aj jednu pesničku z prvého Oldhamovho albumu There Is No-One What Will Take Care Of You (Niet nikoho, čo sa o teba postará). Viete, že Courtney Love po smrti Kurta Cobaina o tejto nahrávke vyhlásila, že už len pre jej názov by sa s Willom Oldhamom aj vyspala? (her)