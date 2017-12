Víťazmi tohtoročného udeľovania MTV Video Awards sa stali Usher, Jay-Z a Beyoncé

Miami 30. augusta (TASR) - Víťazmi 21. ročníka udeľovania prestížneho ocenenia hudobnej stanice MTV za najlepšie videoklipy sa v noci nadnes stali raper Jay-Z, RďnďB spevák Usher, speváčky Alicia Keysová a Beyoncé Knowlesová a skupiny Outkast, No Doubt a Jet.

Tohtoročné odovzdávanie cien MTV Video Awards bolo výnimočné aj tým, že prvýkrát v histórii sa ceny neudeľovali v Los Angeles alebo v New Yorku, ale vo floridskom Miami.

Jay-Z, ktorého považovali odborníci so šiestimi nomináciami za jeho čiernobiely videoklip k piesni 99 Problems za kandidáta s najväčšími vyhliadkami, získal ocenenie v kategórii najlepšie rapové video. Už v predprograme získal tri dodatočné ceny - za réžiu, spracovanie a kinematografiu.

Videoklip k piesni Hey Ya kapely Outkast vyhlásili za najlepšie hiphopové video roka. Klip Ushera k skladbe Yeah z jeho albumu Confessions Part II. sa stal najlepším mužským videom.

Černošská hviezdička Beyoncé Knowlesová zvíťazila s videoklipom k skladbe Naughty Girl z albumu Dangerously in Love v kategórii Najlepšie ženské video.

Cenu MTV za najlepšie RďnďB video roka si domov odniesla speváčka Alicia Keysová za klip k piesni If I Ainďt Got You. V kategórii Najlepšie popové video dominovala tento rok kalifornská kapela No Doubt s klipom k skladbe Itďs My Life. Najlepším rockovým klipom sa stal Are You Gonna Be My Girl skupiny Jet.

Stanica MTV vysielala trojhodinovú ceremóniu do celého sveta v priamom prenose, ale z bezpečnostných dôvodov s niekoľkosekundovým oneskorením. Chcela sa tým poistiť, že v prípade nečakaného škandálu bude mať možnosť spornú scénu neodvysielať.

Na minuloročnom odovzdávaní cien vyvolal rozruch provokujúci jazýčkový bozk medzi dvoma veľkými priateľkami Britney Spearsovou a Madonnou. Na adresu stanice sa kvôli tomu zniesla spŕška kritiky, ktorej sa tento rok MTV chcela vyhnúť.