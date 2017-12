Zoznam víťazov 21. ročníka hudobných cien MTV Video Awards

30. aug 2004 o 9:42 TASR

Miami 30. augusta (TASR) - Prinášame kompletný zoznam víťazov jednotlivých kategórii 21. ročníka udeľovania prestížnych hudobných cien MTV Video Awards, ktoré odovzdali v noci nadnes vo floridskom Miami:

Najlepšie video roka: OutKast - Hey Ya!

Najlepšie popové video: No Doubt - Itďs My Life

Najlepšie rapové video: Jay-Z - 99 Problems

Najlepšie ženské video: Beyoncé Knowlesová - Naughty Girl

Najlepšie mužské video Usher featuring LilďJon &

Ludacris - Yeah!

Najlepšie RďnďB video: Alicia Keysová - If I Ainďt Got You

Najlepšie rockové video: Jet - Are You Gonna Be My Girl

Najlepšie novátorské video: Franz Ferdinand - Take Me Out

Najlepšia réžia: Mark Romanek - 99 Problems

Najlepšie špeciálne efekty: OutKast - Hey Ya!

Najlepšia umelecká výprava: OutKast - Hey Ya!

Najlepší strih: Jay-Z - 99 Problems

Najlepšia kinematografia: Jay-Z - 99 Problems

Najlepšia choreografia: Black Eyed Peas - Hey Mama

Najlepšie tanečné video: Usher featuring LilďJon &

Ludacris - Yeah!

Najlepšie hiphopové video: OutKast - Hey Ya!

Najlepšie video skupiny: No Doubt - Itďs My Life

Najlepšie video nováčika: Maroon 5 - This Love

MTV2 Award: Yellowcard - Ocean Avenue

Cena divákov MTV: Linkin Park - Breaking the Habit