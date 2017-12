Smatanová si strihla duety s Kulym aj s Táslerom

Bratislava 30. augusta (TASR) - Hneď dva duety stihla počas tohto leta nahrať speváčka Zuzana Smatanová.

Kým prvý si strihla so spevákom skupiny Desmod Kulym, druhý s Ivanom Táslerom. "Potešilo ma, že ma skupina Desmod pozvala na nahrávanie. Je to pesnička, ktorá je taká trošku sentimentálna a myslím si, že je veľmi pekná. Nahrali sme ju s veľkou energiou raz popoludní v štúdiu. Bola tam výborná atmosféra a odchádzala som s dobrým pocitom, že sa všetko vydarilo," spomína Zuzana na nahrávanie skladby s názvom Pár dní. Potom nasledovalo nakrúcanie dueta s Ivanom Táslerom. "Veľmi si to vážim," dodala.

Zuzanine leto bolo tohto roku doslova koncertné či festivalové. "Bolo úplne iné. Všetky prázdniny som doteraz trávila na rôznych brigádach či s kamarátmi. Teraz to bolo o niečom inom. Strávila som cestovaním celé prázdniny. Takže super," hovorí.