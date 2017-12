Ozveny z histórie

Sú v histórii hudby interpreti, o ktorých si môžete myslieť, čo len chcete, aj tak však musíte priznať, že mená ako Beatles, Michael Jackson, Abba alebo Pink Floyd skutočne niečo znamenajú a ich zásadný vplyv na milióny fanúšikov a tisícky hudobných nasle

30. nov 2001 o 9:35 RADO ONDŘEJÍČEK (Autor je hudobný publicista)

Pink Floyd: Echoes - The Best Of Pink Floyd o EMI 2001

dovníkov nedokážete nikdy vymazať z encyklopédií. Výberovky toho najlepšieho z tvorby týchto velikánov sú vďaka tomu aj po mnohých rokoch významnou udalosťou a samozrejme aj stopercentným komerčným úspechom. Novú kompiláciu nedávno vydali práve poslední menovaní, Pink Floyd, a dali jej názov Echoes - The Best Of Pink Floyd. Dve cédečká, hrubý booklet a pokus zostavovateľa, známeho pesničkára Jamesa Guthrieho o reprezentatívne pokrytie desaťročí tvorby jednej veľkej diamantmi žiariacej legendy.

To všetko dostanete za peniaze a k tomu ešte aj pocit, že konečne Pink Floyd prišli s výberom, ktorý neignoruje éru po odchode Rogera Watersa, a dokonca tu nájdete aj skladby, ktoré sa nikdy nestali hitmi, a preto ostali širokej verejnosti dobre utajené. Ozveny sú, ako každá iná výberovka, len jedným z možných variantov, vznikli cez pohľad konkrétneho fanúšika a tak ich treba aj brať. V drvivej väčšine však 26 skladieb reprezentuje kvalitu a rozhodne zachytáva kus histórie tak, ako ju Pink Floyd napísali a milióny ľudí prijali za svoju.