Lavignovej prenasledovateľ je na slobode

Seattle 31. augusta (TASR) - Tridsaťročný muž James Speedy z amerického Washingtonu bol obžalovaný z prenasledovania kanadskej speváčky Avril Lavignovej.

31. aug 2004 o 13:05 TASR

Jeho opakované pokusy nadviazať s ňou kontakt prerástli až do trestného činu po tom čo pricestoval k jej rodičom domov do Ontaria. Právnik Speedyho však tvrdí, že fanúšik 19-ročnej rockovej speváčky nič také neurobil. "Je predmetom vyšetrovania, či je to skutočne prípad prenasledovania," vyhlásil právny zástupca Wayne Fricke.

Speedy bol zatknutý v apríli tohto roku pred začiatkom koncertu Lavignovej vo veľkom nákupnom stredisku v Seattli. Údajne mal odoslať elektronickú poštu a darčekové predmety speváčke, jej rodine a aj jej manažérovi. Následne ho prepustili na kauciu a formálne obvinili. Zároveň však dostal zákaz vstupu na územie Kanady na jeden rok.

Spevácka hviezda Lavignová v súčasnosti boduje s debutovým albumom z roku 2002 s názvom Let Go, z ktorého bolo do dnešného dňa predaných 14 miliónov nosičov.