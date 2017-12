Cenu Jozefa Kronera udelia Š. Slobodovej

31. aug 2004 o 15:58 TASR

Martin 31. augusta (TASR) - Cenu Jozefa Kronera ako prvej ochotníckej herečke za prínos v hereckej tvorbe v neprofesionálnom divadle udelia dnes na slávnostnom otvorení 82. ročníka Scénickej žatvy v Martine Štefánii Slobodovej zo Z - divadla zo Zelenča.

Scénická žatva 2004 je podľa riaditeľky festivalu Aleny Štefkovej miestom, kde sa stretávajú divadelníci a majú možnosť medzi sebou komunikovať. "Nikdy nemala za cieľ, aby tu súbory len súťažili. Súbory sem prichádzajú, aby prezentovali celoročné výsledky svojich talentov, tvorivej práce a nadväzovali kontakty aj do budúcnosti. Tu je to o účasti slovenských súborov, zahraničných pozorovateľov, zahraničných súborov a o prieniku do Európy," dodala Štefková.

Päťdňová celoštátna prehliadka Scénická žatva 2004, na ktorú postúpilo 16 najúspešnejších súborov a jednotlivcov, ponúka tento rok tri novinky. Prvou z nich je zmena termínu konania z októbra na koniec augusta, druhou je udelenie Ceny Jozefa Kronera pre herca a herečku za celoživotný prínos v amatérskom divadle a ďalšou sú atrakcie vo festivalovom stane.

V otvorenej časti programu sa predstavia súbory z Česka, Ruska a Slováci zo Srbska a Čiernej Hory. Päťdňový program obohatia výsledky divadelných tvorivých dielní a sprievodné akcie - pouličné divadlo, koncerty, výstavy a kultúrno-spoločenské stretnutia. Vo festivalovom stane na Námestí S. H. Vajanského sa predstaví 8 súborov.