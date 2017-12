Ďurianová zmiatla Ironsa

Bratislava 1. septembra (TASR) - Trochu prekvapený zrejme zostal pri udeľovaní ceny najúspešnejšej moderátorke v súťaži TOM 2004 Marianne Ďurianovej britský herec Jeremy Irons.

Nominované dámy Ďurianovú, Zlaticu Puškárovú, Jarku Hargašovú, Martinu Bartošíkovú a Anetu Pariškovú totiž zhrnul ako štyri blondíny a brunetu. Na pódium však prišla Marianna, ktorá len nedávno vymenila plavú farbu vlasov za hnedú. "Asi bol trochu prekvapený, aj som chcela, aby ešte zostal pri mikrofóne, ale on niekam zdrhol," smiala sa neskôr na slávnostnej recepcii v hoteli Carlton Ďurianová, ktorá si, rovnako ako vlani odniesla hneď dve sošky, za moderátorku a Top Toma za najviac diváckych hlasov. Napriek tomu ju ocenenie znovu prekvapilo. "Stále som z toho rozrušená, dokonca som sa miestami aj triasla. Dúfam, že to nebolo vidieť. Víťazstvo prináša stále nový pocit, aj keď už raz zažitý. Za ten jeden rok sa udialo toľko vecí, že človek to vníma úplne inak. Takže som znovu prekvapená," hovorí Ďurianová, ktorú vraj eufória z víťazstva sprevádza do prvého príchodu do práce. Ako povedala, s dojatím sledovala ďakovnú reč víťaza mužskej kategórie Pavla Bruchalu, ktorý tento rok predstihol niekoľkonásobného víťaza Patrika Švajdu. "Bolo v očakávaní, že sa táto zmena udeje. Myslím si, že zmeny sú dobré. Ľudí to drží v pohotovosti, stereotypné obsadzovanie miest je nezáživné. Dúfam teda, že ma na budúci rok niekto vystrieda," smiala sa Ďurianová.