Vyše 20 hodín rockovej hudby vo Vodnej veži

1. sep 2004 o 17:36 SITA

BRATISLAVA 1. septembra (SITA) - Dvadsaťjeden hodín rockovej hudby bude v piatok a sobotu znieť počas Euro Rock Party vo Vodnej veži na Nábreží arm. gen. L. Svobodu v Bratislave. Na prezentácii európskej rockovej scény zahrá 21 hudobných skupín. Počtom hudobných telies ide o najväčšie podujatie tohto druhu v Bratislave. Tradične pripravia organizátori kotlíkový guláš, množstvo grilovaných špecialít a vegetariánske pochúťky. Počas sprievodného programu si budú môcť rockoví fanúšikovia zasúťažiť v pití piva, o najextravagantnejší účes, najextravagantnejšie oblečenie, najviac pearcingu, najväčšiu podprsenku, rýchlosť v jedení gulášu s feferónkami, najdlhší prostredník alebo najviac potetovanej plochy tela. Kto nemá žiaden pearcing alebo tatoo, môže si ho dať spraviť priamo na mieste.

Piatkový hudobný program sa začne o 15:00, v sobotu je od 10:00 pripravený sedemhodinový sprievodný program a od 15:00 opäť vystúpenia skupín. Na Euro Rock Party zahrajú české skupiny Visací zámek, Totálni Nasazení, Scram, holandskí The Apers, talianski The Highschool Dropouts, nemecká skupina Form Us, maďarská Insane, fínska Flippin Beans, rakúska Skeptic Eleptic a belgická The Damn Luckes. Slovensko zastúpi napríklad Hex, Horkýže slíže, Ska2tonics, Forma, Smola a hrušky alebo Galadriel.