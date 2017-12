"Vaša najobľúbenejšia" skupina The Hives sa vracia s albumom

2. sep 2004 o 11:00

The Hives - najlepšia živá koncertná atrakcia posledných rokov. Tak o tejto švédskej skupine referujú svetové hudobné médiá. Britský časopis Q ich vystúpenie zaradil medzi päťdesiat najvydarenejších koncertov všetkých čias a vplyvný americký magazín Spin ich označil za súčasnú najlepšiu live skupinu.

S čierno-bielymi oblekmi a viazankami by títo piati mladí Švédi mohli hrať rodičom na stužkovej. Keď však zoberú do rúk nástroje, ich hudba sa premení na valivú horúcu guľu.

Gitaristi hrajú tak rýchlo, že si po každej pesničke musia fúkať prsty, frontman Howlin' Pelle Almqvist sa so svojím spievaním nadoraz nemusí hanbiť ani pred najväčšími černošskými bluesovými hrdinami. The Hives vydali v lete nový, v poradí tretí album Tyrannosaurus Hives, s ktorým sa rozhodli dobyť svet strhujúcou punkovou hudbou.

Švédska pätica, ktorá vznikla v roku 1993 v malom industriálnom meste Fagersta, výraznejšie uspela až pred dvoma rokmi ako súčasť vlny skupín, ktoré vyšli z garáží z rôznych kútov sveta. The Strokes, The White Stripes alebo The Vines sa na svojich albumoch prihlásili k punkovej hudbe sedemdesiatych rokov čiže základným gitarovým riffom, čo bol, mimochodom, aj úspešný recept, pomocou ktorého sa kedysi presadila slávna Nirvana.

Švédom sa podarilo spojiť intenzitu starej skupiny Iggyho Popa The Stoogies, ktorá sa prednedávnom vrátila na pódiá, s prísnym minimalizmom. Predstavte si písací stroj, ktorý sa rozhodol hrať punkrock - asi tak sa dá opísať produkcia The Hives.

Keď začínali, chceli hrať klasický punk. Časom však objavili staré piesne z päťdesiatych a šesťdesiatych rokov - od Little Richarda až po britských Yardbirds, a ich hudobné obzory sa rozšírili. "Boli to najlacnejšie nahrávky," hovorí Almqvist pre agentúru AP. Podľa neho rockovú hudbu vynašlo päťdesiat opitých ľudí, ktorí sa chceli zabaviť: "Vidím to ako jednoduchú a čistú vec. Je v poriadku vedieť iba dva akordy, ak sú tými správnymi dvoma akordmi."

The Hives sa presadili v roku 2000 s druhým albumom Veni Vidi Vicious, z ktorého vyšli známe singly Main Offender a Hate To Say I Told You So. S nasledujúcou kompiláciou Your New Favourite Band, určenou na britský trh, sa dostali do prvej desiatky ostrovnej hitparády. Tam, kde pred časom slávila úspechy iná švédska skupina - The Cardigans.

S Tyrannosaurus Hives sa Almqvist a spol. snažia udržať nálepku "vašej najobľúbenejšej skupiny". Robia to však trochu iným spôsobom: "Po hraní tých istých pesničiek za posledné tri roky sme sa chceli vzájomne opäť prekvapiť," hovorí Almqvist o nahrávaní nového albumu, ktorý nie je po hudobnej stránke tak dogmatický ako jeho predchodcovia. Vďaka využitiu klávesových sláčikov pripomínajúcich dramatickú hudbu z filmov Alfreda Hitchcocka znie pestrejšie. Ale prvý singel z albumu Walk Idiot Walk však ukazuje, že skupina neubrala na povestnej intenzite.

Je to pieseň o súčasnom americkom prezidentovi, narážajú na jednoznačný názov médiá ako naposledy stanica MTV. "Nie je o konkrétnej osobe. Záleží na vlastnej predstavivosti," vysvetľuje Almqvist a dodáva: "Je skôr o tom, ako sa ľudia s ambíciami derú na významné miesta. Nie je však isté, či na to vôbec majú. Učitelia, ktorí nevedia učiť, a vládcovia, ktorí nevedia vládnuť. To je klasická punkrocková téma, nie?"

PETER BÁLIK

FOTO - UNIVERSAL MUSIC