Chronológia kľúčových udalostí v živote Georgea Harrisona

Londýn 30. novembra (TASR) - V súvislosti s dnešným úmrtím Georgea Harrisona prinášame chronológiu kľúčových udalostí v jeho živote:

30. nov 2001 o 15:02 TASR

25. februára 1943 - George Harrison sa narodil v Liverpoole manželom Haroldovi a Louise Harrisonovcom

august 1958 - Stáva sa členom skupiny The Quarrymen, v ktorej hrajú jeho spolužiaci Paul McCartney a John Lennon

1959 - Spolu s McCartneym, Lennonom a Stuartom Sutcliffom hrajú v kapele Silver Beatles

august 1960 - Skupina pod názvom Beatles odchádza do Nemecka a rýchlo sa tam stáva populárnou

9. mája 1962 - George Martin, producent vydavateľstva Parlophone, ktoré bolo pobočkou EMI, podpísal s Beatles kontrakt na nahrávanie prvého singla

október 1962 - Prvý singel skupiny s názvom Love Me Do sa dostáva do rebríčka Top 20 vo Veľkej Británii

február 1963 - Please Please Me sa stáva prvou piesňou kapely, ktorá sa dostala na vrchol britskej hitparády

marec 1963 - Skupina vydáva prvý album s názvom Please Please Me

23. december 1963 - Pieseň I Want to Hold Your Hand sa stáva prvou skladbou hranou v Spojených štátoch amerických. O niekoľko týždňov neskôr sa dostáva na vrchol rebríčku Billboard

február 1964 - Beatles vystupujú v show Eda Sullivana a okamžite sa stávajú najpopulárnejšou kapelou v Amerike

júl 1964 - Prvý film kapely s názvom A Hard Day's Night

21. januára 1966 - Harrison sa oženil s Patti Boydovou

29. august 1966 - Posledný koncert v San Franciscu

1967 - Beatles vydáva album Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band považovaný za magnum opus kapely

november 1968 - Harrison vydáva svoju prvú sólovú LP Wonderwall

1969 - Harrisonova skladba Something sa stáva hitom No. 1 v USA

10. apríl 1970 - McCartney oznamuje, že odchádza z kapely

1970 - Harrison vydáva úspešný sólo album All Things Must Pass

1. augusta 1971 - Koncert pre Bangladéš v Madison Square Garden s priateľmi vrátane Ringa Starra, Boba Dylana a Raviho Shankara. Vydáva živý trojalbum

2. novembra 1974 - Harrison sa stáva prvým členom kapely, ktorý sa vydáva na sólové svetové turné

7. septembra 1976 - Prehráva súdny spor s majiteľmi nahrávacích práv skladby He's So Fine, ktorí tvrdia, že sa stala základom pre Harrisonovu pieseň My Sweet Lord

9. júna 1977 - Harrison sa rozvádza s Patti Boydovou, ktorá sa neskôr vydá za Erica Claptona

1. augusta 1978 - Harrisonovi sa narodil syn Dhani

2. septembra 1978 - Sobáš s bývalou sekretárkou Oliviou Ariasovou, matkou Dhaniho

1979 - Zakladá spoločnosť Handmade Films, ktorá je producentom filmu skupiny Monty Python s názvom Život Briana

júl 1981 - Harrisonova skladba All Those Years Ago venovaná pamiatke Johna Lennona sa stáva hitom číslo dva v USA

január 1988 - Dostáva sa na vrchol americkej hitparády s piesňou Got My Mind Set on You

november 1988 - Harrison vydáva album Traveling Wilburys: Volume One spolu s Royom Orbisonom, Tomom Pettym, Bobom Dylanom a Jeffom Lynnom

jún 1998 - Harrison zverejňuje, že sa lieči na nádorové ochorenie hrtanu

30. decembra 1999 - Utrpel bodné zranenia hrudníka pri útoku nepríčetného muža, ktorý sa vlámal do jeho domu neďaleko Londýna

9. júla 2001 - Potvrdzuje, že kvôli nádoru absolvoval rádioterapiu vo Švajčiarsku

29. novembra 2001 - Zomiera na rakovinu

