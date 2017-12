Priatelia smútia nad úmrtím Georgea Harrisona

30. nov 2001 o 15:19 TASR

Los Angeles 30. novembra (TASR) - Paul McCartney v reakcii na správu o smrti svojho bývalého spoluhráča z kapely Beatles Georgea Harrisona vyjadril veľký smútok.

Podľa McCartneyho bol jeho "malý brat" a dlhoročný priateľ skvelým, veľmi odvážnym človekom s nádherným zmyslom pre humor. Rád spomína na všetky krásne časy, ktoré spolu prežili.

"Rád by som si ho takto uchoval v pamäti, pretože viem, že by (George) chcel, aby naňho takto spomínali," dodal McCartney s tým, že Harrison bude všetkým veľmi chýbať.

"Počas svojho života nám dal tak veľa a naďalej tak robí aj po odchode svojou hudbou, dôvtipom a múdrosťou. Vďaka ti, George. Bolo skvelé poznať ťa," vyhlásila Yoko Ono, manželka zavraždeného exbeatla Johna Lennona.

Rockový hudobník a mierový aktivista Bob Geldof pripomenul, že Harrison sa v minulosti sám pýtal, ako ho môžu porovnávať s geniálnosťou Johna a Paula. Podľa neho to však veľmi dobre dokázal a jeho album All Things Must Pass bol zďaleka najlepším sólovým albumom člena Beatles.

Ako povedal Geldof pre britské rádio BBC, Harrison dosiahol úroveň svojich spoluhráčov, pričom úroveň jeho kompozícií bola neporovnateľne vyššia ako u väčšiny jeho súčasníkov.

Múzeum Beatles v Liverpoole oznámilo, že na poctu Harrisonovi bude celý deň hrať jeho hudbu, pričom otvorilo kondolenčnú knihu. Hovorca múzea vyjadril "úprimnú sústrasť a smútok nad tragickou stratou".

Na liverpoolskej radnici na počesť rodákovi dnes dopoludnia spustili vlajku na pol žrde. "George Harrison bol jedným z veľkých Liverpoolčanov. Bol vrúcnym, mierumilovným človekom a viac ako len talentovaným hudobníkom," povedal starosta Liverpoolu Gerry Scott.

Podľa Alana Williamsa, prvého manažéra Beatles, bol Harrison podstatnou súčasťou "chémie" kapely. V začiatkoch Beatles to bol práve on, kto ich držal pokope pravdepodobne kvôli svojmu upokojujúcemu vplyvu.