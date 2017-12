Žbirka s Ironsom "rozoberali" aj Lolitu

Bratislava 2. septembra (TASR) - Spevák Meky Žbirka si po nedávnom stretnutí s Paulom McCartneym podebatoval aj s britským hercom Jeremym Ironsom, ktorý ...

2. sep 2004 o 13:33 TASR

Bratislava 2. septembra (TASR) - Spevák Meky Žbirka si po nedávnom stretnutí s Paulom McCartneym podebatoval aj s britským hercom Jeremym Ironsom, ktorý bol tohto roku hosťom galavečera TOM.

Počas rozhovoru na slávnostnej recepcii v hoteli Carlton prišla reč aj na film Lolita, v ktorom herec stvárnil hlavnú úlohu. "Pred dvoma-troma týždňami som tento film videl v televízii a trochu sme sa pustili do jeho rozboru. Irons sa ma pýtal, ako na mňa zapôsobil," povedal Žbirka, ktorý si z celej debaty so svetoznámou hviezdou odniesol dobrý pocit. "Keď vidím niekoho, kto je svetovou hviezdou a záleží mu na tom, čo si napríklad o jeho filme myslím ja z Bratislavy, to zapôsobí. A Jeremy je ten človek," dodal spevák, ktorý stále viac získava povesť skvelého moderátora.