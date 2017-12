Žbirka vníma smrť Georgea Harrisona ako stratu blízkeho človeka

Praha 30. novembra (TASR) - Slovenský spevák Miroslav Žbirka prijal s veľkým smútkom dnešnú správu o smrti gitaristu legendárnej skupiny Beatles Georgea ...

30. nov 2001 o 16:29 TASR

Praha 30. novembra (TASR) - Slovenský spevák Miroslav Žbirka prijal s veľkým smútkom dnešnú správu o smrti gitaristu legendárnej skupiny Beatles Georgea Harrisona. "Je mi, ako keď stratíte niekoho blízkeho," uviedol spevák pre TASR.

"George Harrison ako člen skupiny The Beatles zásadne ovplyvnil môj život a nielen môj. Aj keď zomrel, jeho piesne ako napríklad Here Comes The Sun alebo Something zostanú nesmrteľné," dodal so smútkom v hlase Žbirka, ktorý patrí do generácie výrazne ovplyvnenej hudbou Beatles.

Celý svet dnes obletela smutná správa o smrti Harrisona, ktorý vo štvrtok vo veku 58 rokov podľahol rakovine. Po smrti tichého gitaristu, ktorý skladbám slávnej štvorice dodal rokenrolovú iskru i trocha tajuplnosti, ostávajú nažive už len dvaja niekdajší členovia Beatles Paul McCartney a Ringo Starr. Na Johna Lennona spáchali atentát v roku 1980. Harrison žil dlhé roky v tieni Lennona a McCartneyho a až po rozpade Beatles sa dočkal uznania.

(spravodajkyňa TASR Katarína Korgová) juh