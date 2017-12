Harrison tu zostane naveky, tvrdí spevák Richard Müller

30. nov 2001 o 16:35 TASR

Bratislava 30. novembra (TASR) - Fyzická smrť je podľa populárneho slovenského speváka Richarda Müllera síce oficiálnym koncom života, no človek je na svete dovtedy, kým existuje aspoň jediná bytosť, ktorá si ho pamätá. "Harrison je tu teda naveky," poznamenal Müller pre TASR v súvislosti so správou o smrti bývalého gitaristu legendárnej britskej skupiny Beatles Georga Harrisona.

Viacerí slovenskí umelci prijali informáciu o prehratom boji Harrisona s rakovinou s veľkým smútkom a ľútosťou. "Najskôr zanikne svet až potom Beatles," tvrdí optimistický Müller a dodáva, že "George neodišiel, len sa priblížil k tomu slnku, na ktoré nás raz tak nezabudnuteľne upozornil" textom Here comes the sun (Slnko prichádza).

Známy textár a spisovateľ Boris Filan v rozhovore pre TASR vyhlásil, že spolu s Harrisonom zomrel aj kus jeho vlastnej mladosti. "K Beatles som si vytvoril zaujímavý vzťah, pretože v čase keď začínali, som vždy o šiestej počúval rozhlasovú reláciu z Viedne, ktorú uvádzala Eva Maria Kaiser a v nej premiérovo hrali dnešné beatlesácke hity," povedal. "A práve to bolo na tom nádherné, pretože sme žili dobu, kedy tie piesne ešte neboli známe, len k nám prichádzali," dodal.

Filan pripúšťa, že produkcia Beatles mala vplyv aj na jeho tvorbu. "Naučili ma pozerať sa na svet a písať texty," uviedol, pričom v závere dodal, že je rozhodnutý dať si od nich zahrať na vlastnom pohrebe skladbu Because.

Džezový spevák Peter Lipa smutne poznamenal, že v Harrisonovi odišiel jeden z mladíkov, ktorí boli symbolom jeho mladosti. "Ostali tu už iba dvaja členovia Beatles, takže kapela definitívne nikdy viac spolu vystupovať nebude," vyjadril svoje sklamanie. "Môj vzťah k Beatles bol srdečný a nadšenecký, pričom som obdivoval a stále ešte obdivujem ich muziku." Lipa dúfa, že hudba anglických "chrobákov" sa bude hrať i naďalej, aj keď generačná sila výpovedí ich piesní sa pomaly vytráca.

Známy džezmen je podobne ako Filan presvedčený, že nenahraditeľná liverpoolska štvorica mala vplyv aj na jeho tvorbu. "Sám som naspieval niekoľko beatlesoviek a stále ich mám rád, pretože pre to bol strašne silný zásah," uviedol. "Nedá sa povedať, že v súčasnosti počúvam Beatles programovo, ale stále mám rád všetko, čo s nimi súvisí," dodal na záver.