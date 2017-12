viedeŇ

Šeherezáda - benefičný festival v PrátriŠeherezáda je najväčším rakúskym detským charitatívnym festivalom, a tento rok sa koná po prvýkrát v termíne 5. - 12. septembra za účasti 100 rakúskych skupín a umelcov vo viedenskom Prátri.

Cieľom tohto osemdňového podujatia je pomôcť deťom v núdzi. Na dvoch javiskách sa denne od 15.00 do 22.00 uskutoční 6 koncertov.

V programe bude aktuálna rakúska hudba, pop-rock, alternatívny rock, hip-hop, šlágre, viedenské piesne, country, blues, world music, džez a crossover. Účasť na podujatí prisľúbili Verena, Papermoon, Missy May, Borin Uran, Ben Martin, Pacheco, Hans Theessink, Cherie, Old Mississippi Country Club Austria, Harri Stojka, Two in One, Die Päpste, Hans Salomon a mnohí iní.

V rámcovom programe sú naplánované aj autogramiády rakúskych hviezd Bundesligy z oboch slávnych klubov Austria Viedeň a Rapid Viedeň, charitatívna aukcia cenných unikátov, tradícia o koberci Šeherezády, veľa súťaží a hier, prispôsobených všetkým vekovým skupinám.

Zisk z podujatia - tzv. Šeherezádine eurá - bude venovaný spoločnosti Österreichische Kinderdörfer. Vstup na festival je voľný.

ROCK, POP, DŽEZ, ETNO

Viedenská Stadthalle, Vogelweidplatz 14

4. 9. Grand Prix ľudovej hudby 2004 o 20.00

4. a 5. 9. Africult - africký kultúrny festival 14.00 - 4.00

Café Concerto, Lerchenfeld Gürtel

3. 9. Bongoreggae Band, Coutny Jones

7. 9. Titus Walderls's Eurofälscher

Joe Zawinul's Birdland, hotel Vienna, Stadtpark

do 4. 9. Randy Weston o 21.00

5. 9. Flip Philipp o 21.00

7. - 10. 9. Joey de Francesco o 21.00

Jazzland, Franz-Josefs-Kai 29

3. 9. Blue Note Six o 21.00

9. 9. Hot Jazz Amabassadors o 21.00

6. - 10. 9. Duke Heitger o 21.00

Metropol, Hernalser Hauptstrasse 55

4. 9. Enchanted Gardens. Orientalische Tanzshow o 20.00

5. - 9. 9. The Dubliners o 20.00

10. 9. Andy Lee Lang: The Elvis Presley Story o 20.00

OPERA

STAATSOPER, Opernring 2

4. 9. W. A. Mozart: Čarovná flauta o 19.00

5. 9. G. Verdi: Falstaff o 19.00

6. 9. G. Verdi: Rigoletto o 19.00

8. 9. W. A. Mozart: Čarovná flauta o 19.00

9. 9. G. Verdi: Falstaff o 19.00

VOLKSOPER, Währinger Strasse 78

4. 9. Galakoncert: 100 rokov viedenskej opery o 19.00

5. 9. J. Strauss: Noc v Benátkach o 18.00

8. 9. G. Verdi: La Traviata o 19.30

9. 9. J. Strauss: Netopier o 19.00

10. 9. Galakoncert: 100 rokov viedenskej opery o 19.00

VYBRANÉ VÝSTAVY

Harrachov palác, Freyung 3

do 19. 9. Mascaré - Lucio Muoz

Leopoldovo múzem, Museumsplatz 1

do 20. 9. Francisco de Goya

Kunst Haus Wien, Untere Weissgerberstrasse 13

do 26. 9. Niki de Saint Phalle

Westlicht, Westbahnstrasse 40

do 26. 9. World Press Photo 2004

Albertina, Albertinaplatz 1

do 10. 10. Michelangelo a jeho obdobie

Wien Museum Karlsplatz

do 10. 10. Schiele a Roessler. Umelec a jeho podporovateľ. Umenie a networking na počiatku 20. storočia

Židovské múzeum mesta Viedeň, Dorotheergasse 11

do 31. 10. Viedeň, mesto židov. Svet tety Jolesovej

MUMOK - Múzeum moderného umenia, Museumsplatz 1

do 31. 10. Mike Kelly Tajomné

Lichtensteinské múzeum, Fürstengasse 1

do 7. 11. Klasicizmus a biedermeier

Wien Museum Hermesvilla, Lainzer Tiergarten

do 1. 11. Chic - dámska móda 20. storočia

do 21. 11. Magické miesta. Viedenské ságy a mýty

Príšernosti - výstava diel Kelleyho v MUMOK-u

Príšernosti sú stredobodom aktuálnej výstavy vo viedenskom MUMOK-u. Kelley sa nechal inšpirovať názvom Freudovho diela z roku 1919. Na výstave predstavuje figurálne postavy v historickom kontexte počnúc staroegyptskými hrobmi po voskové figuríny, vypchaté zvieratá a anatomické preparáty. Na výstave sú zastúpené aj diela súčasných umelcov, ako je John de Andrea, Judy Fox, Duane Hanson, Edward Kienholz, Tony Matelli, Paul Thek a mnohých iných autorov.

Múzeum moderného umenia MUMOK sa nachádza v komplexe viedenských múzeí Museums Quartier na námestí Museumsplatz 1 a výstava hrôzostrašných diel Mika Kelleyho a iných jeho súčasníkov tu potrvá do 31. októbra.

K múzeu sa dostanete aj metrom U2, zastávka Museumsquartier alebo U3, zastávka Volkstheater. Múzeum je otvorené od utorka do nedele, vždy od 10.00 do 18.00, vstupné je 8 eur.

Židovské deti z celého sveta očami fotografa

Židovské múzeum mesta Viedeň prezentuje do 12. septembra výstavu fotografií Roya Mittelmana pod názvom Children-Deti-Kinderlach. Roy Mittelman fotografuje viac ako 20 rokov židovské deti.

Výstava Children-Deti-Kinderlach v Židovskom múzeu mesta Viedeň je prístupná pondelok až piatok a v nedeľu od 10.00 do 18.00, vo štvrtok do 20.00.