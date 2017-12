PRAHA

James Brown po prvýkrát v PraheKmotor soulu, ako prezývajú Jamesa Browna, vystúpi 5. septembra v T-Mobile Aréne.

3. sep 2004 o 0:00

O 20. hodine sa začína jeho rhytm & bluesový koncert, na ktorom predstaví celoživotné hudobné dielo.

Lístky stoja 550 až 2050 českých korún. Kúpite ich v predpredaji v pobočkách Ticketpro a Ticketstreamu alebo každý deň od 10. hodiny v T-Mobile Aréne, ktorá sa nachádza na Výstavišti, Za elektrárnou 419. (saš)

Rebelky koncertujú v Mestskej knižnici

Hudobníčky Pavla Milcová (na snímke) a Kateřina Šarköziová koncertujú vo štvrtok 9. septembra v Mestskej knižnici v rámci akcie Rebelky - rebelujúce dámy českej hudby.

Cieľom vystúpenia, ktoré sa začína o pol ôsmej, je priblížiť publiku tvorbu alternatívnych speváčok a textárok, ktoré sú známe od polovice deväťdesiatych rokov.

Mestská knižnica sa nachádza na Mariánskom námestí. V jej pokladni zakúpite vstupenky za 150 českých korún, jej čitatelia a členovia Klubu Vltava zaplatia 100 českých korún. (saš)

DIVADLÁ

NÁRODNÉ DIVADLO

3. 9. Motýlí efekt o 20.00

4. 9. Motýlí efekt o 19.00

5. 9. Naši furianti o 19.00

6. 9. La Traviata o 19.00

7. 9. La Bohéme o 19.00

9. 9. Rusalka o 19.00

STAVOVSKÉ DIVADLO

4. 9. Slávne meno Adamove - premiéra 19.00

5. 9. Pokušenie o 19.00

6. 9. Dobrý človek zo Sečuanu 19.00

7. 9. Lakomec 19.00

8. a 9. 9. Rodinný album o 19.00

DIVADLO NA FIDLOVAČCE

8. 9. Poprask na lagúne - verejná generálka 10.30

9. 9. Poprask na lagúne - premiéra 19.30

VÁŽNA HUDBA

CHRÁM SV. MIKULÁŠA

3. 9. Chrámový koncert - Ave Maria o 18.00

KLEMENTINUM ZRKADLOVÁ SIEŇ

3. 9. Markéta Bechyňová, Roman Fojtíček o 17.00

4. 9. The Best of Classics o 17.00

4. 9. Vivaldi Orchestra Praga o 20.00

5. 9. Czech Sax Quartet o 17.00

6. 9. Atr Trio Bohemia o 17.00

8. 9. Bohemia Saxophone Quartet o 20.00

9. 9. Snitilovo kvarteto o 18.30

MÚZEÁ A GALÉRIE

PRAŽSKÝ HRAD - JÍZDÁRNA PRAŽSKÉHO HRADU

Eva Švankmajerová a Jan Švankmajer: Jedlo, (do 19. 9.)

NÁRODNÁ GALÉRIA - ZÁMOK ZBRASLAV

Ázijské umenie, (do 30. 9.)

Zlatý vek Ukiyoe, (do 3. 10.)

CLAM-GALLASŮV PALÁC

Habsburské storočie, (do 19. 9.)

NÁRODNÉ TECHNICKÉ MÚZEUM

Žehlička, (do 30. 9.)

MÚZEUM HL. M. PRAHY - HLAVNÁ BUDOVA

Ladislav Sitenský: Portréty čs. letcov v Anglicku, (do 30. 9.)

Josef Mžyk: Obrazy a grafika, (do 12. 9.)

Farebný svet detí, (do 30. 9.)

GALÉRIA MIRO V KOSTOLE SV. ROCHA

Francesco Goya, Salvador Dalí,

(do 31. 10.)

KONCERTY A KLUBY

MALOSTRANSKÁ BESEDA

3. 9. Krausberry o 20.30

4. 9. Votchi o 20.30

5. 9. Zuzana Navarová o 20.30

6. 9. Jammie Marshall & Tonny Blues Band o 20.30

7. 9. Bílá nemoc o 21.30

8. 9. Relief o 20.30

9. 9. Lili Marlene o 20.30

VAGON CLUB

3. 9. Reggae Party

3. 9. Lenka Nová & Band

4. 9. Rockotéka Radia Beat 0.00.

4. 9. Gang. Nails + Go Daddy' O + Rock'n'roll gang

5. 9. The Fastbirds + Miki's Band

6. 9. Jam session

7. 9. A bude hůř + hosté

8. 9. Psí vojáci

9. 9. X-Files + Faust + Gang. Nails + překvapení

T-MOBILE ARÉNA

4. 9. James Brown o 20.00

9. 9. Sarah Brightman o 20.00

LOĎ KOTVA

3. 9. Jazz Boat: Flavours o 20.30

4. 9. Jazz Boat: Jazz Revue o 20.30

5. 9. Jazz Boat: Jana Koubková Quartet o 20.30

7. 9. Jazz Boat: František Kop Quartet o 20.30

8. - 9. 9. Jazz Boat: J. J. Jazzman o 20.30 (jv)