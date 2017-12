Affleck má novú lásku

5. sep 2004 o 15:45 TASR

Los Angeles 5. septembra (TASR) - Americký herec Ben Affleck (32) sa mal údajne dva mesiace tajne stretávať s herečkou Jennifer Garnerovou (32). Priatelia hollywoodskeho páru tvrdia, že svoju "neuhasínajúcu lásku" obaja priznali.

Herecký pár sa po prvýkrát stretol minulý rok počas nakrúcania filmu Daredevil. Affleck bol v tom čase ešte snúbencom speváčky a herečky Jennifer Lopezovej a Garnerová zase priateľkou herca Michaela Vartana.

Podľa britských novín The News of the World si herecká dvojica od začiatku výborne rozumela a práve Garnerová, ktorá si po hercovom boku zahrala aj v kinohite Pearl Harbor vedľajšiu úlohu zdravotnej sestry Sandry, bola dôvodom júlového rozpadu jeho vzťahu s Enzou Sambatarovou.