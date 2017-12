Duety s majstrom Rayom Charlesom sú poctou jeho genialite

"Počas svojej kariéry som spolupracoval s mnohými skvelými umelcami, ale nikdy to neboli duety. Teraz prišiel správny čas, aby som svojich milovaných priateľov a iných umelcov, ktorých si veľmi vážim, pozval do svojho štúdia, aby so mnou spievali piesne

6. sep 2004 o 11:15

FOTO - ČTK/AP



tak, ako sme to robili za starých čias. Každý z hostí priniesol vlastnú mágiu do týchto skladieb. To sme presne chceli a to sa nám aj podarilo," povedal v marci tohto roku legendárny americký spevák a skladateľ Ray Charles o pripravovanom albume duetov.

Slepý génius soulovej hudby sa však jeho vydania nedočkal. Zomrel začiatkom júna tohto roka, ale po sebe zanechal nahrávku, ktorá sa stane jednou z najočakávanejších udalostí tohto roka. Na albume, ktorý dostal názov Genius Loves Companys, si s Rayom Charlesom zaspievali osobnosti súčasnej populárnej hudby - Norah Jonesová, Elton John, B. B. King, Van Morrison alebo Diana Krallová. Ak by ste spočítali všetky ceny Grammy hudobníkov, ktorí sa na tejto výnimočnej nahrávke podieľali, dosiahli by ste obdivuhodné číslo 79!

Genius Loves Company je finálnym albumom tohto majstra a zároveň oslavou jeho geniality. "Rayovým fanúšikom som od malička. Keď som mala dvanásť, priateľ našej rodiny mi dal škatuľu s jeho platňami. Pieseň Do I Ever Cross Your Mind bola jednou z mojich najobľúbenejších skladieb z jeho albumov v štýle country and western. Myslím, že tento duet urobil pieseň ešte silnejšou," povedala o spolupráci známa bluesová dáma Bonnie Raittová.

Jedným z veľkých Charlesových obdivateľov je aj írsky spevák Van Morrison, ktorý si s ním vystrihol vlastnú skladbu Crazy Love z Morrisonovho albumu Moondance z roku 1971. "Nahrávanie tejto skladby bolo pre mňa veľkým potešením. Obdivoval som ho už odvtedy, keď som sa začal venovať hudbe. Je to môj duševný brat v každom zmysle slova," povedal známy Ír.

Album vznikal postupne od polovice minulého roka. Charles si s hosťami vyberal piesne z rôznych žánrov - od country, cez pop, rock alebo blues, aby ukázali pestrosť jeho hudobného vesmíru. "Nechcel som, aby som bol strčený do malej škatule. Tento album prezentuje otvorený pocit. Prekrásna pieseň je požehnaním od Boha," opísal piesne na albume spevák, ktorý si na Genius Loves Company pozval aj svojho priateľa a country speváka Willieho Nelsona. Ten si s ním zaspieval šláger It Was Very Good Year. Slávny gitarista B. B. King si zas s kolegom zadžemoval v starej bluesovej skladbe Sinners Prayer, ktorú Ray Charles nahral na začiatku svojej kariéry.

Spevák, ktorý oslepol, keď mal sedem, prežil svoje najúspešnejšie obdobie v päťdesiatych rokoch minulého storočia. Medzi jeho najväčšie hity patria skladby ako Georgia On My Mind, What`d I Say, Born To Lose, Hit the Road Jack a I Can`t Stop Loving You. Ray Charles zomrel 10. júna vo veku 73 rokov vo svojom dome v Beverly Hills. Už počas svojho života sa stal ikonou americkej populárnej hudby.

PETER BÁLIK