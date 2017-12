CD

nové CD na trhu

6. sep 2004 o 10:45

Jazzflora: Scandiavian Aspects Of Jazz

DNM / Distr. Wegart

Nu jazz je jedno z najmilších hudobných osviežení prelomu tisícročí, ale je vysoká pravdepodobnosť, že začne tráviť sám seba. Má totiž primálo možností vývoja, primálo idiómov. Inak povedané ak sa z neho niečo vyvinie, už to nebude nu jazz. Nevešajme však hlavy, radšej zvesme z klinca pozornosť. Stále vychádza pekná hudba ľudí, ktorí skvele ovládajú počítače a/alebo gramofóny a príjemne spolupracujú s inými ľuďmi, čo zasa ovládajú živé nástroje. Jazzflora je výber toho najlepšieho nujazzového, čo vyšlo minulý rok v Škandinávii. A nebolo toho málo, pretože sever "future jazzu" žičí. Tento album drží pokope, je reprezentatívny, príjemný a, samozrejme, tu nájdeme aj známe mená skupiny Koop (v remixe Nicolu Conteho) či Xploding Plastix. A desať ďalších milých trackov.

Fermáta: Ad Libitum

Opus

Reedícia posledného albumu prvého obdobia Fermáty z roku 1984. Je v kontexte kapely trochu netypický; kapelníci, gitarista František Griglák a klávesista Tomáš Berka sa snažili Fermátu trochu skomerčniť a rezignovali na jazz rock. Do skupiny si vzali speváka a druhého klávesistu Juraja Bartoviča a basistu Fedora Freša nahradil vtedy sedemnásťročný talentovaný Dalibor Jenis. Na bicích hral skvelý Karol Oláh, ktorý o rok neskôr tragicky zahynul, a tak sa vlastne skončila história "starej" Fermáty. Ad Libitum obsahuje inštrumentálne náročný rock/pop a funk. Pre tých, čo to nezažili, asi nie je tento album ideálny "úvod do kapely", ale mal by ho určite vlastniť každý, kto sa zaujíma o súvislosti slovenskej hudby.

Charles Earland: The Mighty Burner

High Note / distr. Hevhetia Records

Meno hráča na organe Hammond Charlesa Earlanda nemá taký zvuk ako "značky" Jimmy Smith (ktorý, mimochodom, bude hrať na tohoročných BJD), alebo Jimmy McGriff. Patril však medzi slávnych hráčov, ktorých vyniesla na povrch vlna soul-jazzu 60. rokov. Zomrel pomerne mladý, ako 58-ročný, a zanechal po sebe veľa úspešných nahrávok. Kompilácia je výberom toho najlepšieho, čo nahral pre label High Note. Nájdeme tu skvelé swingovky, blues, rhythm and blues aj plnokrvný funk. Earland má veľký zmysel pre dynamiku, prácu so zvukom a obrovskú techniku (slávny bol svojou hrou nohou na basových pedáloch). Vysokoenergetický album.

Saxophone Summit: Gathering Of Spirits

Telarc Jazz / distr. Divyd

Traja nesmierne vplyvní saxofonisti sa dali dokopy, vyzbrojili sa rytmikou a nahrali album, o ktorom hovoria, že nie je súťažou, ale vyjadruje radosť zo spoločného hrania. Univerzála Michaela Breckera netreba predstavovať, Dave Liebman je jeden zo stvoriteľov fusion a originálny tvorca, Joe Lovano hral kedysi zo Scofieldom a vyzrel do veľkej osobnosti moderného, konzervatívnejšie uchopeného jazzu. Nad albumom sa vznáša duch Johna Coltranea, hlavne z jeho neskoršieho obdobia, keď sa začal zaoberať free jazzom a etnickou hudbou. Všetci cítia, myslia a konajú s tým, že ide o výsledok a nie sebaprezentáciu. (maj)