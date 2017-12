Peter Fiala tvrdí, že vie, ako na baby

Bratislava 6. septembra (TASR) - Mladý spevák Peter Fiala, ktorého skladba Keď nestačí slovenčina zarezonovala v lete slovenských hudobným éterom, vraj ...

6. sep 2004 o 15:15 TASR

Bratislava 6. septembra (TASR) - Mladý spevák Peter Fiala, ktorého skladba Keď nestačí slovenčina zarezonovala v lete slovenských hudobným éterom, vraj vie, "ako na baby".

Hoci nepatrí k sukničkárom či lámačom ženských sŕdc, skúseností s nežnejším pohlavím má viac než dosť. Na Strednej pedagogickej škole, ktorú vyštudoval, bol totiž jediným chalanom v ročníku, čo predstavovalo okruh 90 spolužiačok.

"Boli to asi najkrajšie roky môjho života. Aj keď som mal spočiatku trochu strach, či nebudem rozmýšľať ako žena. Po šiestich hodinách ženského kvákania, som ale prišiel na internát, kde boli zase samí chalani. Takže sa to vyrovnalo," spomína s úsmevom Peter, ktorému sa podľa vlastných slov podarilo na škole bližšie spoznať ženskú psychiku. "Veľa z nich sa ma pýtalo na vzťahy, ako by som zareagoval. Tak som sa potom dostal k tomu, že viem, ako ísť na baby," smeje sa.

Ženský kolektív bude pravdepodobne tvoriť aj najväčšiu časť fanúšikov tohto speváka, ktorému dnes vychádza debutový album s názvom Ver mi alebo nie. Slovenčina Petrovi na ňom úplne postačila. Na albume je 12 slovenských skladieb, na ktorých sa hudobne podieľali Brunno Oravec a Jimi Cimbala. Pod texty sa podpísal Miro Jurika. "Ušil mi ich na mieru, akoby ma poznal celé roky," tvrdí spevák. Jeho najobľúbenejšou skladbou z albumu je pesnička s názvom Vojna alebo Mier, ktorá bude druhým singlom nasadeným do hudobného éteru. "Je to taká srdcová záležitosť. O láske, živote. V podstate tak, ako ostatné skladby," dodáva.