Balet ostane v tieni tanečných noviniek

BRATISLAVA - Slovenské divadelné javiská v novej sezóne rozhýbu "lietajúci Newyorčania", sfetovaní kamaráti a tridsaťčlenný herecký súbor. Klasický balet tlačia do úzadia nielen obľúbené muzikálové tituly, ale aj pripravované premiéry pôvodných aj experi

7. sep 2004 o 12:00 ZUZANA KOMÁROVÁ

mentálnych tanečných predstavení.

Štátna opera v Banskej Bystrici pripravuje na október premiéru Bieleho pekla s podtitulkom Mne sa to stať nemôže. Banskobystrická dvorná choreografka Dana Dinková, ktorá doteraz tvorila predovšetkým na poli klasického baletu, sa tentoraz vrhla na moderné tanečné predstavenie prepletené činohrou. "Dvadsať tanečníkov, traja herci a živá kapela Dorian Grey sú základom príbehu o drogovo závislom chlapcovi, jeho priateľke, terapeutovi a homosexuálnom bankovom úradníkovi," prezradila SME počas skúšky Dana Dinková. Okrem živej hudby zaznie aj Mozartove Requiem v prerobenej verzii Dana Landu s názvom Rockquiem.

Americká Parsons Dance Company si "polieta" po javisku bratislavskej Arény už v polovici septembra hneď dva večery. Súbor deviatich stálych tanečníkov predvedie šou plnú rýchlosti, sexuality a svetelných efektov. Po newyorských virtuózoch by Aréne mal do konca tohto roka pribudnúť ešte jeden tanec. Či to bude ten s prívlastkom Hriešny, ukáže čas.

Nitrianske Divadlo Andreja Bagara zaradilo do premiér pre novú sezónu hneď dva čisto pohybové tituly. "Kone sa strieľajú v réžii Doda Gombára bude výzva pre celý súbor, pretože okrem dvoch profesionálnych tanečníkov sa hýbať bude náš tridsaťčlenný herecký súbor. Predstaveniu bude dominovať spoločenský a výrazový tanec," hovorí dramaturg Svetozár Sprušanský.

Po marcovej Gombárovej premiére nastane v apríli Svätenie jari. "Toto predstavenie uvedieme v celosvetovej premiére, pretože máme novú kompozíciu jeho hudobno-dramatickej stránky. Bude nesúmerne zvláštne, lebo chceme vyťažiť z energie tohto titulu. Režírovať to budem ja, ale na spoluprácu som si prizval aj choreografa Milana Kozánka, ktorého tvorbu poznajú predovšetkým zahraničné javiská. Súčasné pohybové divadlo oživíme vizuálnym tancom s baletnými prvkami," dodal Sprušanský.

Štúdio tanca z Banskej Bystrice pripravuje na začiatok októbra svoj festival Štyri dni tanca pre vás, v rámci ktorého uvedie premiéru tanečného predstavenia choreografa Tomáša Nepšinskeho Wonders of Space.

Balet Slovenského národného divadla uvedie prvú novinku až začiatkom roka 2005 pri príležitosti odovzdávania cien Kvet baletu.