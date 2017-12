Forster nakrútil vysnívaný film

Po Oscarovi za psychologickú drámu Monster's Ball sa švajčiarsky režisér Marc Forster nechal inšpirovať dramatickými životnými osudmi škótskeho dramatika J. M. Barrieho, autora nesmrteľnej rozprávky Peter Pan.

7. sep 2004 o 10:00 MILOŠ ŠČEPKA, Lido di Venezia

Johnny Depp a Kate Winsletová, hlavní hrdinovia filmu Finding Neverland. FOTO - REUTERS



Filmová dráma Finding Neverland, ktorou sa prezentuje na benátskom festivale, je o osudovom stretnutí Barrieho so Sylviou Llewelyn-Daviesovou, ovdovenou matkou štvorice chlapcov, pre ktorých neskôr Barrie napísal príbeh o Krajine-Nekrajine. Hlavné postavy stvárnili Johnny Depp a Kate Winsletová, spoluúčinkujú Julie Christieová, Radha Mitchellová a Dustin Hoffman.

"Peter Pan je geniálne dielo," vyhlásil mimoriadne skromne vystupujúci Depp. "Je to majstrovská ukážka predstavivosti a tvorivosti, stále dokáže inšpirovať. Je to jedna z tých vzácnych dokonalých vecí, ktorá nás sprevádza celým životom, a pre mňa bolo neodolateľnou príležitosťou môcť sa podieľať na odkrývaní pravdy o jej vzniku."

O vzniku snímky povedal: "Len málokedy sa režisérovi podarí nakrútiť presne taký film, ako si vysníval. Dielo zvyčajne začne žiť vlastným životom, občas dokonca naberie neočakávaný smer. Nenakrútili sme sentimentálny romantický príbeh dvoch zaľúbených ľudí. Je to zložitejší pohľad na vývoj vzťahu medzi dvoma ľuďmi, ktorí zistia, že pre život nevyhnutne potrebujú jeden druhého. Tak veľmi, že to nemožno vyjadriť slovami."

Zaujímala nás aj jeho spolupráca so štyrmi detskými hercami: "Štyria chalani na pľaci - logicky by ste čakali, že cez prestávky medzi zábermi budú podpaľovať kulisy, lenže ukázalo sa, že sú to skvelí profesionáli, ktorí si dokážu udržať sústredenie i nasadenie. Hoci musím uznať, že občas nebolo možné ich zvládnuť a museli sme ich nechať hrať podľa seba."

Kate Winsletová si pochvaľovala spoluprácu s Deppom: "Dokázal byť taký detský, že pri nakrúcaní som chvíľami mala pocit, ako keby som hrala s piatimi a nie so štyrmi deťmi. Stále nás rozosmieval a zabával vtipmi a smiešnymi nápadmi, ktoré sa vždy týkali filmu, príbehu, toho, čo sme práve nakrúcali, takže namiesto toho, aby nás to rozptyľovalo a rušilo, nám jeho humor pomáhal." Svoju rolu komentovala slovami: "Sylvia ma uchvátila hneď na začiatku. Moderná múdra, bohémsky založená žena, ktorá vždy mala porozumenie pre potreby a pocity svojich detí a vždy bola nielen vo vzťahu k nim nonkonformná."

Stretnutie s tvorcami filmu Finding Neverland zakončil režisér Marc Foster odpoveďou na otázku, či bude opäť ašpirovať na Oscara: "Chcel som nakrútiť príbeh o sile ľudskej tvorivosti, ktorá dokáže otvárať dvere do iných svetov. O tom, ako veľmi potrebujeme ilúzie, sny a túžby, čo nás dokážu podržať aj vo chvíľach, keď čelíme tragédiám. Nedokázal by som robiť film s vedomím, že cieľom je získať nejakú filmovú cenu. Prirodzene, neznamená to, že by ma ocenenie mojej práce nepotešilo. Tak ako ma teší česť môcť vo svetovej premiére uviesť Finding Neverland na benátskom festivale."