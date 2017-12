A4-nultý priestor funguje od začiatku iba provizórne

DÔVODOM JE AJ TO, ŽE A4 VYUŽÍVA PRIESTORY V-KLUBU LEN NA ZÁKLADE TERMÍNOVANEJ ZMLUVY O SPOLUPRÁCI, MYSLÍ SI PREDSEDA ĽUBOMÍR BURGR

7. sep 2004 o 13:26 SITA

BRATISLAVA 7. septembra (SITA) - Fungovanie bratislavskej kultúrnej asociácie A4 - nultého priestoru v priestoroch bývalého V-klubu je od jeho vzniku až dodnes provizórne, povedal na dnešnej tlačovej besede jej predseda Ľubomír Burgr. "Stav finančnej núdze samozrejme považujeme za dlhodobo neudržateľný," dodal. Dôvodom je aj to, že A4 využíva priestory V-klubu len na základe termínovanej zmluvy o spolupráci so správcom budovy - Národným osvetovým centrom. Na budovanie profesionálnej kultúrnej organizácie je však podľa Burgra potrebné, aby mohla inštitúcia dlhodobejšie plánovať.

Napriek tomu sa centru pre súčasné umenie podarilo od vzniku - 17. januára pripraviť 17 koncertov súčasnej hudby a multimediálnych predstavení, 20 divadelných večerov, 16 tanečných produkcií, premietnuť 124 filmových projekcií a zaujať na 25 akciách spojených s novými médiami. Svoju druhú sezónu otvorí v sobotu priateľským stretnutím Killing me softly o 20:00 na Námestí SNP. K hudobnému zoskupeniu Požoň sentimentál a elektronickému Leporelo sa pridá aj kultová alternatívna skupina Ali Ibn Rachid.

Snahu kultúrnych nadšencov v A4 oceňuje aj ministerstvo kultúry, ktoré združenie podporilo grantom. "Je naozaj veľmi dobré, čo sa tu deje," povedal generálny riaditeľ sekcie umenia MK SR Andrej Zmeček. Možnosť uzavrieť zmluvu o dlhodobejšom používaní priestorov by mala vytvoriť vznikajúca kultúrna inštitúcia Dom umenia, ktorá bude spravovať niektoré priestory šesťposchodovej budovy NOC. "Bude to nezisková a nezávislá inštitúcia, ktorú zriadi ministerstvo kultúry," povedal Zmeček. Táto inštitúcia by mala komunikovať s kultúrnymi organizáciami nezávisle od ministerstva a pomáhať im. Po odstránení "legislatívnych bariér" začne pôsobiť o niekoľko týždňov, myslí si Zmeček.

Nultý priestor A4 vznikol jedinečnou občianskou iniciatívou štyroch kultúrnych združení. Predstavuje vôbec prvý projekt v oblasti súčasného umenia, na ktorom spolupracuje neziskový sektor a štátna správa.