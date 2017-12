Program - zoznam filmov podľa sekcií

Medzinárodná súťaž prvých a druhých hraných filmov

30. nov 2001 o 22:05 sita

1. Dcéry slnka (Dokhtaran-e Khorshid / Daughters of the Sun)

2. Slzy čierneho tigra (Fah Talai Jone / The Tears of Black Tiger)

3. Slony a tráva (Filler ve Cimen / Elephants and Grass)

4. Brat (GeGe / Brother)

5. Plody mora (Hai xian / Seafood)

6. Neskoré manželstvo (Hatouna Mehuheret / Late Marriage)

7. Psie dni (Hundstage / Dog Days)

8. Do ďalšieho dňa (In den Tag hinein / The Days Between)

9. Jalla! Jalla! (Jalla! Jalla! / Jalla! Jalla!)

10. Chlieb a mlieko (Kruh in mleko / Bread and Milk)

11. Posledné útočište (Last Resort / Last Resort)

12. Láska/džús (Love/Juice / Love/Juice)

13. Tovar a prachy (Marfa si banii / Stuff and Dough)

14. Niet návratu (No Turning Back / No Turning Back)

15. Paralelní světy (Paralelní světy / Parallel Worlds)

16. Príď sa na mňa pozrieť (Prichadi na meňa posmotreť / Come and Look at Me)

17. Slogany (Slogans / Slogans)

18. Hlboký dych (Le souffle / Deep Breath)

19. Podozrivá rieka (Suspicious River / Suspicious River)

20. Len pre fajčiarov (Vagón fumandor / Smokers Only)

Európsky film

1. Príď, sladká smrť (Komm, sűßer Tod / Come, Sweet Death)

2. Nevesta v žltom (Sari gyalin / Yellow Bride)

3. Každý slávny! (Iedereen beroemd! / Everybody Famous!)

4. Viem, uvidím vás znovu (Verboden te zuchten / I Know I´ll See Your Face Again)

5. Je to jasné, kamarát? (Je li jasno, prijatelu? / Is It Clear, My Friend?)

6. Anděl Exit (Anděl Exit / Angel Exit)

7. Cabriolet (Cabriolet / Cabriolet)

8. Taliančina pre začiatočníkov (Italiensk for Begyndere / Italian For Beginners)

9. Vrchol leta (A la verticale de l’été / Vertical Ray of the Sun)

10. Každý to rád inak (Le goűt des autres / The Taste of Others)

11. Martha... Martha (Martha... Martha / Martha... Martha)

12. Pod pieskom (Sous le sable / Under the Sand)

13. Vengo (Vengo / Vengo)

14. Aimee & Jaguar (Aimee & Jaguar / Aimee & Jaguar)

15. Láska, prachy, láska (L´amour, l´argent, l´amour / L´amour, l´argent, l´amour)

16. Tunnel (Der Tunnel / The Tunnel)

17. Erotické poviedky IV: Angela (Erotic Tales IV: Angela / Erotic Tales IV: Angela)

18. Erotické poviedky IV: Powers (Erotic Tales IV: Powers / Erotic Tales IV: Powers)

19. Erotické poviedky IV: Prečo to nerobíme na ceste (Erotic Tales IV: Verkehrsinsel / Erotic Tales IV: Why Don't We Do It in the Road)

20. Zadné dvere (I Piso Porta / Backdoor)

21. Pas (Paszport / Passport)

22. Broskynky (Peaches / Peaches)

23. Ďaleko na dne očí (Lontano in fondo agli occhi / Far Away Deep in the Eyes)

24. Umenie zbraní (Il mestiere delle armi / The Profession of Arms)

25. Dlhá, dlhá, dlhá noc lásky (Una lunga lunga lunga notte d´amore / A Long Long Long Night of Love)

26. Ahoj, Tereska (Cześć Tereska / Hi, Tereska)

27. Polovážne (Pól serio / Half Serious)

28. Šťastný človek (Szcześliwy człowiek / Happy Man)

29. To som ja, zlodej (To ja, zlodziej / It’s Me, The Thief)

30. Brat 2 (Brat 2 / Brother 2)

31. Denník Ryšavca (Dnevnik ryžievo / The Red One: Triumph)

32. Vadí nevadí (Vadí nevadí / Truth or Dare)

33. Óda na básnika (Oda Prešernu / Ode to the Poet)

34. Pornofilm (Porno Film / Porno Film)

35. Chrbát Boha (La espalda de Dios / The Back of God)

36. Leo (Leo / Leo)

37. Chaos (Pandaemonium / Pandaemonium)

38. Mašinéria (Mašinéria / The Mechanism)

Nezávislé kino

1. Amerika (Amerika / America)

2. Kód neznámy (Code inconnu / Code Unknown)

3. Don´s Plum Bar (Don´s Plum / Don´s Plum)

4. Bábiky (Down & Out with the Dolls / Down & Out with the Dolls)

5. Bes a des (The Filth and the Fury / The Filth and the Fury)

6. Upratovanie (Good Housekeeping / Good Housekeeping)

7. Naladení na lásku (Hua yang nian hua / In the Mood for Love)

8. Lovely Rita (Lovely Rita / Lovely Rita)

9. Miesto na zemi (Mesto na zemlje / A Place on Earth)

10. Môj brat Tom (My Brother Tom / My Brother Tom)

11. Ponorková choroba (Nĺr nettene blir lange / Cabin Fever)

12. Koľko je tam hodín? (Ni nei pien chi tien / What Time Is It There?)

13. Odvykanie (Quitting / Quitting)

14. Potkan (Le rat / The Rat)

15. Shon (Shon / Shon)

16. Deň, keď som sa stala ženou (Roozi keh zan shodam / The Day I Became a Woman)

17. Sedem piesní z tundry (Seitsemän laulua tundralta / Seven Songs from the Tundra)

18. Adresa neznáma (Soochwieen boolmyung / Address Unknown)

19. Odpusť mi (Vergeef me / Forgive Me)

20. Werckmeistrove harmónie (Werckmeister harmóniák / Werckmeister Harmonies)

21. Platforma (Zhan Tai / Platform)

Profil: JOHAN VAN DER KEUKEN

1. Beppie (Beppie / Beppie)

2. Denník (Dagboek / Diary)

3. Chvíľa ticha (Even stilte / A Moment‘s Silence)

4. Slepé dieťa (Blind Child / Blind Child)

5. Biely kaštieľ (Het witte kasteel / The White Castle)

6. Nová doba ľadová (De nieuwe ijstijd / The New Ice Age)

7. Veľký Ben / Ben Webster v Európe (Big Ben / Ben Webster In Europe / Big Ben / Ben Webster In Europe)

8. Herman Slobbe / Slepé dieťa 2 (Herman Slobbe / Blind kind 2 / Herman Slobbe / Blind kind 2)

9. Plochá džungla (De platte jungle / The Flat Jungle)

10. Hodina čítania (Het leesplankje / The Reading Lesson)

11. Oko nad studňou (Het oog boven de put / The Eye Above The Well)

12. Lucebert, čas a rozlúčka (Lucebert, tijd en afscheid / Lucebert, Time and Farewell)

13. Johan van der Keuken (Johan van der Keuken / Johan van der Keuken)

14. Nespútaná mosadz (Bewogen koper / Brass Unbound)

15. Fotografické štúdio To Sang (To Sang Fotostudio / To Sang Fotostudio)

16. Žiť svojimi očami (Leven met je ogen / Living With Your Eyes)

17. Veľké prázdniny (De grote vakantie / The Long Holiday)

Zoom: Kanadský film

1. Feliciina cesta (Felicia’s Journey / Felicia’s Journey)

2. Ohrievač (Heater / Heater)

3. Extáza (Kissed / Kissed)

4. Ľalie (Lilies / Lilies)

5. Maelström (Maelström / Maelström)

6. Sladké zajtrajšky (The Sweet Hereafter / The Sweet Hereafter)

7. Súmrak ľadových nýmf (Twilight of the Ice Nymphs / Twilight of the Ice Nymphs)

8. waydowntown (waydowntown / waydowntown)

9. Projekt grizly (Project Grizzly / Project Grizzly)

10. Kamera (Camera / Camera)

11. Srdce sveta (The Heart of the World / The Heart of the World)

12. Guy Maddin: Čakanie na súmrak (Guy Maddin: Waiting for Twilight / Guy Maddin: Waiting for Twilight)

Zoom: Argentínsky film

1. Beštialita (Animalanda / Bestiality)

2. Podsvietený (Contrazul / Backlighted)

3. Fuckland (Fuckland / Fuckland)

4. Dedičstvo (Herencia / Inheritance)

5. Sloboda (La libertad / Liberty)

6. Model 73 (Modelo 73 / Model 73)

7. Deväť kráľovien (Nueve reinas / Nine Queens)

8. Iba pre dnešok (Sólo por hoy / Just For Today)

9. Na juh od vášne (El sur de una pasión / South Of A Passion)

Voľná zóna: Pod sukňami médií

1. Bennyho video (Benny’s Video / Benny’s Video)

2. Veľký (The Big One / The Big One)

3. Cvakni ich! (Blast ´Em / Blast ´Em)

4. Úprimná pravda (The Frank Truth / The Frank Truth)

5. Muž na Mesiaci (Man on the Moon / Man on the Moon)

6. Zabíjač psov (Mataperros / Dogkiller)

7. Sestrička Betty (Nurse Betty / Nurse Betty)

8. Vojna naživo (Rat uživo / War Live)

9. Zamilovaný Thomas (Thomas est amoureux / Thomas in love)

10. Pravdivejší než život (Tuhog / Larger Than Life)

Premiéry

1. Kokain (Blow / Blow)

2. Mandolína kapitána Corelliho (Captain Corelli´s Mandolin / Captain Corelli´s Mandolin)

3. Dr. T a jeho ženy (Dr. T & The Women / Dr. T & The Women)

4. Zabíjanie času (L´emploi du temps / Time Out)

5. Esther Kahnová (Esther Kahn / Esther Kahn)

6. Z pekla (From Hell / From Hell)

7. Intimita (Intimacy / Intimacy)

8. Bozk Pavúčej ženy (Kiss of The Spider Woman / Kiss of The Spider Woman)

9. Princezná a bojovník (Der Krieger und die Kaiserin / The Princess and the Warrior)

10. Lužinova obrana (The Luzhin Defence / The Luzhin Defence)

11. Memento (Memento / Memento)

12. Monty Python: Zmysel života (Monty Python’s The Meaning of Life / Monty Python’s The Meaning of Life)

13. Bratstvo vlka (Le pacte de loups / Brotherhood of the Wolf)

14. Pianistka (La pianiste / The Piano Teacher)

15. Quo Vadis (Quo Vadis / Quo Vadis)

16. Roberto Succo (Roberto Succo / Roberto Succo)

17. Synova izba (La stanza del figlio / The Son’s Room)

18. Traffic – Aféry (bez)mocných (Traffic / Traffic)

19. Človek v ZOO (The Zookeeper / The Zookeeper)

Mimo sekcií

1. Cigáni vo Svini (The Gypsies of Svinia / The Gypsies of Svinia)

2. Dedina mojej matky (My Mother’s Village / My Mother’s Village)

3. Sľuby (Promises / Promises)

4. Diaľkové ovládanie (Remote Control / Remote Control)

5. Rómsky dom (Rómsky dom / The Gypsy House)

6. Sametová kocovina (Sametová kocovina / Velvet Hangover)

7. Expedícia Sibír (Expedícia Sibír / Expedition Siberia)

8. Mustang (Mustang / Mustang)

9. Tramtária – 7 Summits: Nakrúcanie na Mount McKinley (Tramtária – 7 Summits: Nakrúcanie na Mount McKinley / Tramtaria - 7 Summits: Filming on Mount McKinley)

10. Nenakrútené filmy Juraja J. (Nenakrútené filmy Juraja J. / Unshot Films of Juraj J.)

11. Jánošík (Jánošík / Jánošík)

Mikuláš

1. Elixír a Halíbela (Elixír a Halíbela / Elixír & Halíbela)

2. Královský slib (Královský slib / Royal Promise)

3. Kruh (Kruh / Circle)

4. Mach, Šebestová a kouzelné sluchátko (Mach, Šebestová a kouzelné sluchátko / Max, Sally and the Magic Phone)

5. Řád saténových mašlí (Řád saténových mašlí / The Order of Satin Ribbons)