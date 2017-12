Americká popová speváčka Madonna mieri do Hollywoodu

Los Angeles 8. septembra (TASR) - Americká speváčka Madonna sa najnovšie chce predstaviť vo filme v úlohe kovbojky z Divokého Západu.

8. sep 2004 o 10:00 TASR

Podľa britského denníka The Sun stvárni štyridsaťpäťročná speváčka postavu herečky Texas Guinan, ktorá počiatkom dvadsiateho storočia hrala v mnohých hollywoodských westernoch ozbrojenú jazdkyňu a v civilnom živote sa starala o rozruch svojimi nestálymi problémami so zákonom. Novú úlohu pre Madonnu napísali vraj priamo na telo.

Madonna vraj hviezdu filmov The Gun Woman (1918), The She Wolf (1919) a The White Squaw (1920), ktorá zomrela v roku 1933 vo veku 49 rokov, zbožňuje. Muzikál Hello Sucker!, v ktorom povesť rebelky znovu ožije, nakrútia režiséri Jeremy Scott a Martin Scorsese v roku 2005. Madonna k nemu už pripravuje aj soundtrack, ktorý potom vyjde ako jej nová platňa.